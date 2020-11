Qué fue de Ricky Merino, de 'OT 2017': Publica 'Smalltown Boy', su colaboración con Conchita Wurst

Ricky Merino fue uno de los concursantes de Operación Triunfo 2017 que logró pasar por el concurso obteniendo cierto reconocimiento, gracias al formato de Gestmusic. Sin embargo, los vínculos de este con la televisión se produjeron mucho antes de entrar al talent musical.

El joven estudió Comunicación Audiovisual y, lejos de distanciarse de lo que había estudiado, supo compaginar ambas facetas con gran acierto. Tras entrar en la academia de Operación Triunfo con una actuación con la que logró sorprender al jurado del programa, el cantante permaneció en ella durante varias semanas.

Expulsado por la mínima en la gala 6, el artista no logró imponerse al fuerte tirón que arrastraba su compañero Luis Cepeda, que se salvó con el 53% de los votos. A pesar de ello, Merino se fue por la puerta grande demostrando una vez más lo buen showman que es con una muy buena interpretación de Let Me Entertain You.

Tras salir de la academia y fichar por Universal Music, el joven ejerce de conductor en los conciertos de la gira OT y posteriormente da conciertos ya en solitario por varias ciudades. Poco antes de la finalización de la gira del concurso, Merino lanza su primer sencillo Miénteme, que tuvo muy buena acogida y en cuyo videoclip aparecen rostros conocidos como, su compañera Nerea Rodríguez o Raoul Vázquez.

Mientras tanto, el showman pasó a formar parte del equipo de Play Z de RTVE, donde realizó varios trabajos como una cobertura del Festival de Eurovisión en Lisboa, donde acompañó a sus excompañeros Amaia y Alfred en su aventura eurovisiva.

También logró hacerse un hueco en Operación Triunfo 2018 dónde comenzó a presentar El chat de OT junto a Noemí Galera, tarea que asumió ya en solitario en Operación Triunfo 2020.

En 2019 logró encadenar varios proyectos televisivos como convertirse en colaborador de Zapeando, o algunas intervenciones en programas como Tu cara me suena, dónde hizo una espectacular actuación de Lola Índigo, o La mejor canción jamás cantada, formato presentado al igual que OT por Roberto Leal.

Durante este mismo año, Merino continuó dando conciertos por diferentes salas del país donde presenta algunos de sus temas como A mi manera, que sería su segundo sencillo. Un año después del lanzamiento de Miénteme, sacó un maxisingle de este con varias versiones del mismo, entre ellas, una en inglés.

A comienzos del 2020 realiza 3Tour con sus compañeros Raoul Vázquez y Nerea Rodríguez y en el mes de febrero presentó su tercer sencillo Perfecto. Al mismo tiempo, Merino fue contratado por Netflix para emprender un nuevo proyecto como presentador del formato ¡A cantar!.

Pues hace un añito justo terminábamos de grabar la primera temporada de ¡A Cantar!/Sing On! Spain de ⁦@NetflixES⁩ ❤️ Gracias ⁦@DloMagnolia⁩ por hacerlo posible y a todo el equipazo por el currazo conjunto. pic.twitter.com/gfq0y6vzrc — Ricky Merino (@rickymerino) November 11, 2020

En verano, el mallorquín se unió a varios artistas para versionar el tema Piensa en positivo de Fangoria con motivo del MADO y un tiempo después lanzó Bestia con Danny Romero. El presentador se ha atrevido con casi de todo y versionar algún clásico no iba a ser una excepción, por ello en septiembre publicó su versión de Smalltown Boy.

La semana pasada, el intérprete desveló una esperada noticia para sus seguidores. "Esta semana anunció fecha del nuevo single, una canción sobre el respeto y la libertad acompañado de alguien muy especial. Gracias Universal Spain por seguir confiando en mí", escribió Merino.

Pocos días después desveló la identidad del protagonista de su nueva colaboración. Ni más ni menos que Conchita Wurst, ganadora del Festival de Eurovisión 2014 y una estrella a nivel internacional.

Ya el miércoles Merino compartió en sus redes que finalmente el tema sería publicado este viernes 13 de noviembre. Se trata de una remezcla de la canción que el artista ya lanzó en el mes de septiembre y cuenta con un videoclip en el que podemos ver a ambos intérpretes. Seguro que esta nueva aventura ayuda mucho a que Ricky Merino logre afianzar a sus seguidores y obtenga un mayor reconocimiento.