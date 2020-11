Ciudad Jara, grup amb més nominacions als Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2020

La directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'IVC, Marga Landete, ha donat a conéixer la llista de nominacions de la tercera edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana en les 15 categories dels guardons. OH ha fet en el marc de la fira Trovam, a Castelló.

Els artistes que han aconseguit més nominacions són Ciudad Jara, amb tres categories, i Badlands, Andreu Valor, Jazzwoman, Johnny B. Zero i El Diluvi, amb dos cadascun.

Els guardons, organitzats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a través de l'Institut Valencià de Cultura. s'entregaran en una cerimònia el pròxim 9 de desembre en el Teatre Principal d'Alacant, segons ha informat el Consell .

Les nominacions s'han decidit per un jurat format per membres de les associacions professionals que componen la Mesa de la Cultura Valenciana entre 304 candidatures presentades, repartides entre les 15 categories. El premi d'honor que atorga Cultura de la Generalitat, així com més detalls de la gala, s'anunciarà durant les pròximes setmanes abans de la cerimònia d'entrega dels guardons.