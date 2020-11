Puig demana aprofitar els fons europeus per a acabar el Corredor Mediterrani perquè és "el nervi del progrés"

Puig, abans d'assistir a l'Acte Empresarial pel Corredor Mediterrani i Segona Revisió Semestral, ha destacat sobre aquest tema que aquesta infraestructura és "fonamental" no només per a la Comunitat Valenciana, sinó "per a Espanya i les regions del Mediterrani".

Per açò, ha destacat que en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) presentats pel Govern s'incloga una partida de 500 milions d'inversió i a més ha recalcat: "ja és hora d'aprofitar l'oportunitat dels fons europeus per a, d'una vegada per sempre acabar el Corredor Mediterrani no només en l'espai espanyol sinó en el conjunt europeu".

En eixe sentit, el president de la Generalitat ha subratllat que és "per descomptat, eixa alternativa per a dimensionar adequadament el sud d'Europa i connectar-ho amb el centre d'Europa".