Satse denuncia el acceso sin control de acompañantes y visitantes en la mayoría de hospitales públicos de la Comunitat

Así consta en un estudio realizado por el sindicato sobre cada uno de los centros, en el que destaca que hay hospitales con varias puertas, algunas de ellas sin ningún control; en otros celadores y personal de seguridad vigilan los accesos; otros disponen de gel hidroalcohólico y control de temperatura, así como pases de acompañantes. Únicamente en un caso, en el de Vinalopó existe control de seguridad en todas las puertas mientras que en el de Torrevieja "pueden entrar por mil sitios".

En la provincia de Alicante, según Satse, en el de Dénia existe control de seguridad en todas las puertas, excepto por el acceso desde el parking; en Alcoi, los celadores controlan la entrada de personas y familiares; en la Vila Joiosa, no hay control en líneas generales para acceder al hospital, si bien en la puerta principal hay un seguridad que pregunta dónde se va y un TCAE que entrega mascarillas a quien no las lleva. Muchas personas acceden por la puerta de salida que no está vigilada.

En el hospital de San Juan de Alicante existen varias puertas de acceso en la planta baja, algunas con control y otras no. En este centro existe un "pase de acompañamiento" en el que se identifican con el nombre de dos personas que decida el paciente, siempre las mismas, y se podrán intercambiar fuera del recinto hospitalario.

En el General de Alicante, el acceso es fácil para familiares y visitas; en el de Elche, hay control en la puerta principal por parte de celadores y una persona de seguridad, pero en los dos anexos no; en la Vega Baja de Orihuela, el sindicato destaca que "lleva más de 20 años" siendo lo que desde dirección se denomina un "hospital de puertas abiertas", lo que ha supuesto medidas de control de acceso escasas a lo largo de los años y ahora se vigilan unas entradas y otras no.

En la provincia de Castellón, en Vinaròs el acceso a plantas Consultas Externas se realiza únicamente por la principal, donde hay un guardia de seguridad y dos celadores que vigilan la entrada; en el General, no se prohíbe la entrada si bien hay TCAE y celadores para informar a los usuarios, aplicar gel hidroalcohólico; en el Provincial, hay control de visitas por la mañana, pero de tarde no es riguroso; en la Plana, en el acceso a las Consultas Externas se lleva control de quien accede y el paciente pasa su tarjeta SIP por una máquina y se permite un acompañante por hospitalizado si es necesario.

En Valencia, en el Hospital de Sagunto no se solicitan pases de acompañamiento en los accesos para visitar plantas de hospitalización, aunque el relevo para acompañar a un familiaringresado se tiene que hacer delante del celador que está a la puerta. En Consultas Externas se accede solo, excepto dependientes y menores.

En el Clínico, las puertas de acceso están vigiladas por celadores y en Consultas Externas se pide el justificante de visita médica; en La*Malvarrosa hay un guardia de seguridad vigilando el acceso; en el Peset, los celadores realizan el control, hay un guardia de seguridad que no interviene si no es necesario y existe pases de acompañamiento de hospitalizados. En Consultas Externas sólo accede acompañante en caso de menores y dependientes.

En La Fe, para las plantas de hospitalización hay seguridad en los accesos, donde reclaman la citación y el pase de acompañante; en el Arnau de Vilanova, hay un seguridad y un celador en el acceso; en Llíria, hay una celadora que controla una visita por paciente (justificante) y toma de temperatura mientras que en el Dr Moliner existen estrictos controles de acceso mediante una garita deseguridad con barrera y sólo se permite la presencia de un familiar por paciente que, tras una PCR negativa, se compromete a no abandonar el centro durante un mínimo de 14 días.

En Manises hay personal de seguridad en las entradas pidiendo identificación y en La Ribera, pesar de que es habitual encontrar en los tres accesos del Hospital de Alzira a personal de seguridad o celadores, "permiten el acceso a quienes lo hacen de forma individual". En Gandia hay un celador en cada puerta de acceso ; en Xàtiva los celedores realicen control de temperatura pero no sesolicita ningún tipo de pase y en Requena no se realiza control de acompañantes.