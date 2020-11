¿Necesitas un robot aspirador para tu hogar? Conoce primero las ventajas y desventajas de utilizarlo

A la hora de limpiar en profundidad los espacios de la vivienda y eliminar los restos de polvo que se acumulan, uno de los métodos que solemos utilizar es el cepillo de barrer o la aspiradora.

De hecho, este es uno de los grandes enemigos de la limpieza y que incluso puede provocar problemas de salud por la presencia de ácaros de polvo doméstico, que son una de las causas más habituales de alergia respiratoria.

Gracias a los avances tecnológicos, los robots aspiradores se han convertido en uno de los productos más populares, por lo que su precio ha bajado considerablemente y son más accesibles a la población. Son prácticos, están de moda y ahorran bastante tiempo pero, ¿qué desventajas tienen?

¿Cuáles son sus ventajas?

Una de las grandes ventajas de estos aparatos es que ayudan a mantener la limpieza del hogar sin invertir mucho tiempo o esfuerzo. De hecho, son ideales para aquellas personas que no dispongan de tiempo suficiente durante el día para barrer o fregar.

Basta con activar un botón o el programa de limpieza desde la aplicación móvil para que el robot comience a eliminar la suciedad. La mayoría de modelos cuentan con apps que permiten seleccionar la potencia y programar su activación a una hora concreta. De esta manera, podrás trabajar, cocinar o simplemente ver una película mientras el robot aspira, barre, frega e incluso elimina los pelos de las mascotas.

Uno de los errores que solemos cometer es levantar el polvo al pasar un plumero o al barrer con un cepillo, diseminando así las partículas por el resto de la vivienda. En este caso, los robots aspiradores recogen de forma eficiente la suciedad y, además, gastan menos energía que las aspiradoras convencionales. Por último, son bastante fáciles de utilizar, ocupan poco espacio y son capaces de limpiar todo tipo de superficies.

¿Y los inconvenientes?

Uno de los aspectos más negativos es que su compra suele requerir de una mayor inversión. Es cierto que existen modelos asequibles en el mercado, pero hay electrodomésticos más económicos como las aspiradoras tradicionales. Sin embargo, el ahorro energético al usar un robot puede suponer una ventaja a largo plazo.

Por otro lado, al igual que sucede con cualquier otro aparato de limpieza, necesita un mantenimiento regular. Hay que cambiar el filtro y vaciar el depósito de suciedad cada cierto tiempo. Tener estos dispositivos en el hogar no implica que no se limpie de forma exhaustiva la vivienda, pues en ocasiones no alcanzan todas las superficies o esquinas. Además, pueden quedarse atascados si no son capaces de esquivar algún obstáculo.