El subcomité clínico analizará este viernes la evolución de la Covid y posibles cierres en algunos municipios

Fuentes de la Consellería de Sanidade han ratificado a Europa Press que este viernes está prevista la reunión del subcomité clínico, que preside el conselleiro de este ramo, Julio García Comesaña.

En reuniones telemáticas mantenidas con alcaldes de comarcas como las coruñesas de Bergantiños y Terra de Soneira, representantes de Sanidade les han avanzado este jueves que previsiblemente este viernes se estudiarán cierres perimetrales ante la evolución de los datos, que regidores han tachado de "preocupantes" en localidades como Carballo -que pasó de 52 a 126 casos de coronavirus en una semana-, Malpica o Vimianzo -que cuenta con 138-.

Al respecto, la alcaldesa de Vimianzo, la socialista Mónica Rodríguez, ha explicado a Europa Press, que su municipio registra un "descenso lento" de casos de Covid-19. "Dicen que es normal", ha abundado.

Así, alcaldes de esas dos comarcas consultados por Europa Press han comentado que por parte de la Consellería de Sanidadeles han avanzado la posibilidad de que este viernes "se adopten nuevas restricciones" por parte de las autoridades sanitarias.

En este sentido, les han trasladado que ello obedece a la "presión hospitalaria" y a un incremento de "un siete por ciento de la positividad en la zona". "La situación es preocupante", han asegurado, al tiempo que han puntualizado que "ciertos ayuntamientos tienen picos elevados" de casos de Covid.

"SITUACIÓN COMPROMETIDA"

Preguntado sobre la reunión de este viernes tras el Consello, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado a los medios que el municipio de Chantada (Lugo) se encuentra en una "situación comprometida", como el coruñés de Carballo.

Por ello, el mandatario autonómico ha avanzado que "fueron preavisados los alcaldes de esta situación y es probable", ha abundado, que este viernes "se adopte" alguna decisión relativa a Chantada y en la zona de Carballo. "No puedo confirmar ninguna noticia porque el comité clínico no se reunió y la valoración no está actualizada", ha matizado.

"Pero mañana (viernes) Carballo, Bergantiños y Chantada serán valorados de forma especial y se puede dar la posibilidad de algún cierre de la hostelería en esos lugares", ha concluido Feijóo.