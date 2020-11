Susanna Griso rechaza a Diego Revuelta como "compañero de mimos" y apuesta por Omar Montes

El Gobierno belga ha tomado la decisión de implantar un nuevo confinamiento tras sufrir una dura segunda ola del coronavirus. No obstante, el Ejecutivo ha creado la figura del "compañero de mimos", con la que cada persona tiene derecho a elegir a una persona no conviviente para que pueda visitarle.

La nueva medida permite que, a pesar de estar confinados, cada miembro de la familia pueda invitar a una persona, solo una por cada ocasión, con la que compartir abrazos y cariño. El Gobierno belga ha defendido que esta nueva propuesta permite cuidar la salud mental de los ciudadanos.

El colaborador de Espejo público, Diego Revuelta, ha anunciado esta noticia en su programa y ha propuesto a Susanna Griso que sea su "compañera de mimos" para un posible futuro confinamiento. La presentadora ha bromeado con la idea de que esta medida le vendrá muy bien a su compañero, ya que en el anterior encierro estaba muy desanimado con no poder ver a su pareja.

"Como compañeros de mimos no servimos, somos compañeros de trabajo", ha comentado la presentadora dando calabazas a Revuelta. El colaborador ha vuelto a repetir su proposición y Griso ha respondido: "No te sirvo, búscate otro animal de compañía que no soy la más adecuada".

El periodista Óscar Castellanos ha comparado las intenciones de su compañero de programa con las del cantante Omar Montes, quien, en más de una ocasión, ha bromeado con pretender a la presentadora catalana. "Ahora lo llamamos hacer un Omar Montes", ha bromeado el colaborador.

"Si fuera Omar... Lo intentaría", ha contestado la conductora del magazine matutino entre risas. Diego Revuelta ha querido dar paso a otro tema y ha deseado que el cantante no escuche la propuesta de Susanna Griso.