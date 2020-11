Tim Berners-Lee, el padre de la World Wide Web, lanza una startup para que recuperes el control de tus datos

¿Cuántos saben de ti las manos que mueves los hilos de internet? ¿Cuánta información estás regalando a los gigantes de la tecnología? Si has visto el documental del año, ‘The Social Dilemma’ -en español ‘El dilema de las redes’-, sabrás que los señores de Silicon Valley saben hasta tus más íntimas rutinas. Y si no la has visto, es probable que lo sepas también, ya que hablar de las brechas en la privacidad de los usuarios es un tema recurrente.

Es posible que seas de esos que piensa que no importa, que te dé igual que las grandes compañías tecnológicas recopilen tus datos y los usen de manera indiscriminada. Si es así, deberías replantearte el impacto que esto conlleva.

Pero puede que no todo esté perdido: Tim Berners-Lee, el conocido creador de la World Wide Web, quiere crear una alternativa a este internet intrusivo y abusón y ha anunciado el lanzamiento de una nueva empresa dirigida a proteger tu intimidad como usuario.

Inrupt es una startup tecnológica que quiere devolverte el control de tus datos online, permitiéndote monitorear quién los usa y tomar medidas sobre quién puede recopilarlos.

La primera versión empresarial del servicio está ya disponible para negocios y organizaciones, “fruto de dos años de trabajo”, dice Berners-Lee. Ha sido ya testado por algunos “adoptadores tempranos” como la BBC, NatWest Bank, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido -NHS- o el Gobierno de Flandes.

“La web siempre estuvo destinada a ser una plataforma para la creatividad, la colaboración y la invención libre, pero eso no es lo que vemos hoy. Hoy en día, la transformación empresarial se ve obstaculizada por diferentes partes de la vida administradas por diferentes silos, cada uno de los cuales se ocupa de una parte vertical de la vida, pero donde los usuarios y los equipos no pueden obtener la información al conectar esos datos”, afirma.

Y continúa: “Mientras tanto, esos datos son explotados por el silo en cuestión, lo que lleva a un escepticismo público cada vez mayor, muy razonable, sobre cómo se están utilizando indebidamente los datos personales”.

Su primer producto es Solid, una tecnología para organizar datos, aplicaciones e identidades en la web. “El poder de Solid se deriva del hecho de que se basa en especificaciones abiertas, al igual que la web”, explican. La clave está en que permitirá a las personas almacenar datos en ‘PODs’ -Personal Online Data-, algo así como un cajón digital donde guardar tu información personal. Este espacio es tuyo y solo tuyo, y tú decides a quién quieres otorgar permisos para ver su contenido, así como a qué contenido permites accecder.

