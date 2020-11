Cs denuncia la "traïció" del PSPV en acordar impostos i el PP ho veu un intent de calmar la seua "guerra" amb Compromís

També de l'oposició, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmat que la reforma fiscal acordada pels grups del Botànic és "un intent de calmar la guerra entre PSPV i Compromís a costa de crear més inseguretat i espantar inversions", després de les discrepàncies entre els dos partits per les restriccions contra el coronavirus i el pressupost de la Conselleria d'Igualtat de la vicepresidenta, Mónica Oltra.

Així ho han defès tots dos en la concentració de l'hoteleria en la plaça de la Verge, després de l'acord al que van arribar aquest dimecres els grups del tripartit d'"avançar en la senda de la justícia fiscal i la progressivitat iniciada el 2017" amb nous trams superiors de l'IRPF per a les rendes altes, un impost a grans forquetes de vivendes buides i un altre mediambiental per a instal·lacions de transport d'energia elèctrica.

Per a Cantó, aquesta reforma suposa que "el PSPV ha canviat perquè fins a fa res s'havia alineat amb el pacte de la reconstrucció, que va acordar no pujar impostos". "Ximo Puig i Manolo Mata hauran d'explicar perquè trien els seus socis abans que els valencians; eixa és la realitat", ha recalcat sobre el president de la Generalitat i el síndic socialista.

Cs s'ha mostrat "des del principi" en contra a una pujada d'impostos en plena pandèmia perquè "és una mesura absolutament inadequada i no és el moment de pujar l'impost de patrimoni a qui té pisos buits quan no els deixen desallotjar a ocupes".

"Els valencians mereixen una altra cosa", ha insistit el portaveu 'taronja', encara que no ha volgut avançar el seu suport o rebuig als pressupostos fins a no veure l'esmena i saber "si es ratifica i confirma". Ha promès que seguirà treballant "fins a l'últim segon" per mesures que donen suport als sectors afectats. "Puig ha fet una elecció, les seues raons tindrà", ha resolt.

En la mateixa línia, la cap del PP valencià ha titlat la reforma de cortina de fum "a costa crear més inseguretat jurídica i espantar inversions", a més d'advertir que generarà pobresa quan "la gent està morint i està perdent el seu patrimoni". "És el moment de la gestió, no de pujar impostos ni de pujar-se el sou", ha asseverat.

La 'popular' veu l'acord com "una seqüència de mentides que incompleix el pacte de la reconstrucció" al qual van arribar tots els partits excepte Vox en Les Corts. En eixe acord, ha recordat, es va establir que l'observatori de la fiscalitat elaboraria un informe rigorós per a veure quins impostos haurien de mantindre's i fins i tot pujar-se: "S'han saltat tot açò, i tot per a tapar el problema monumental que tenen Puig i Oltra".