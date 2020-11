AERGI y farmacéuticos reparten 3.000 folletos con "falsas creencias" sobre consumo de alcohol en el Día Sin Alcohol

La iniciativa, que tiene lugar con el lema 'No te engañes', es fruto de un acuerdo de colaboración, firmado recientemente entre ambas entidades.

Según han explicado éstas, la campaña busca "desmitificar muchos conceptos erróneos sobre el consumo de alcohol". Para ello, desde este fin de semana, se repartirán un total de 3.000 folletos en las farmacias guipuzcoanas con los que concienciar a la ciudadanía sobre el consumo de alcohol.

Aergi ha apuntado que entre esos "mitos" está, por ejemplo, el afirmar que el alcohol es "beneficioso para la salud", que "no es una droga" o que "es bueno para la digestión o ayuda a entrar en calor", todas ellas "falsas creencias recogidas en el folleto".

El presidente de Aergi, Josean Fernández, ha considerado que esta campaña supone "una oportunidad importante para poder llegar a mucha gente a través de profesionales como los farmacéuticos".

Además, ha trasladado su preocupación ante la posibilidad de que la crisis económica y social que acompaña a la crisis sanitaria por el covid-19 "impacte mucho más en los patrones de consumo de alcohol".

MÁS CONCIENCIA

En este sentido, ha opinado que, no creen que el número de adictos aumente tras la pandemia, porque "la adicción es una enfermedad de largo recorrido", pero sí que se incremente el número de personas que "evidencian el problema en la convivencia, en la crispación, en el nerviosismo, en el no poder consumir todo lo que quisieran", algo que, a su juicio, "va a generar alarmas y muchos que no tienen conciencia de ser adictos, la van a tener".

Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa, Miguel Ángel Gastelurrutia, ha indicado que esta nueva colaboración con Aergi se enmarca en la apuesta permanente del Colegio por "fortalecer el papel sociosanitario de la farmacia comunitaria contribuyendoa poder asesorar mejor sobre los recursos existentes a aquellas personas que tengan problemas de adicciones o a sus familiares".