Ábalos sobre el archivo del 'caso Delcy': "Es evidente que era una historia con otra finalidad que averiguar la verdad"

Ábalos, antes de participar en València en el Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo y Segundo Chequeo Semestral, ha reprochado al respecto que "pese a haberse dedicado mucho a la especulación, cuando llega la ratificación judicial parece que ya no es ninguna noticia". "Es evidente -ha señalado- que era una historia con otra finalidad que no era ni averiguar la verdad ni siquiera atenerse a la legalidad".

En ese sentido, ha criticado que "hay medios" que "ni han sacado" el archivo, cuando hubo "mucho interés en darle mucha dimensión a esta historia sabiendo cuál era el final jurídico", por lo que se ha mostrado sorprendido.

Con todo, ha comentado que él no tiene que hacer "ninguna valoración" porque "siempre" ha respetado la Justicia. "Siempre, en cualquier resolución, siempre que me han preguntado he dicho que confío en la Justicia y acepto sus acuerdos", ha recalcado.

En este caso, ha aclarado que el juzgado "lo que estudiaba no era su intervención sino los propios hechos y el papel de los agentes de la Policía, que eran los que realmente habían sido denunciados" en un principio, ha recordado, por "el PP, al que se sumó luego una organización que políticamente no es conocida y luego Vox".

"Curiosamente -ha apuntado- el PP que es el que impulsa la denuncia y pide incluso las cintas del aeropuerto pero luego no se persona en la causa, tenía poca fe en el transcurso de la causa", ha afirmado.

Por todo ello, ha apostillado: "ahora que ha quedado en esto y como la resolución parece que no interesa a quienes han querido magnificar esta cuestión, tampoco espero que nadie se desdiga ni nadie repare nada".