Ábalos nega un canvi de criteri en les PCR a turistes i destaca que és una mesura que "dinamitzarà el sector"

Ábalos, abans de participar en l'Acte Empresarial pel Corredor Mediterrani i Segona Revisió Semestral, ha recalcat sobre aquest tema que "no hi ha hagut un canvi de criteri" sinó que, com en tantes altres mesures, s'adopta quan "es genera el consens necessari per a engegar-les".

De fet, ha assenyalat que ja al maig, com així consta en el Consell de ministres de la UE, ell mateix va plantejar aquesta qüestió. "Nosaltres hem entès que més enllà fins i tot de l'efecte directe que pot generar en el control de la transmissió evidentment és un elements de confiança per a afavorir el transport", ha destacat.

Per tant, ha insistit que "no hi ha hagut un canvi de criteri, sinó un moment i una ocasió per a poder portar-ho a efecte".