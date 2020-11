El BNG recoge demandas del sector y pide un plan integral de rescate para la hostelería de 30 millones

Es preciso, dijo, "un plan operativo cuando antes" para "no verse abocados al cierre definitivo". El sector ha hablado de un mínimo de 30 millones de euros con ayudas directas para compensar los cierres.

Además, el BNG pide actuar en la fiscalidad, unas peticiones que los nacionalistas dirigen en este sentido al Gobierno central, responsable de impuestos como el IVA. Así, pide que se aplique un IVA reducido al sector, se puedan aplazar el pago de impuestos como el IRPF, quitas para autónomos en las cuotas de la seguridad social y negociar con las entidades bancarias aplazamiento de créditos, entre otras medidas.

"Son tiempos muy complicados para el conjunto de la actividad económica y, en particular, a los afectados de lleno en la pandemia", ha apuntado Pontón, quien ha recordado que hubo dinero para el rescate de la banca con dinero público, más 9.000 millones de euros: "rescatar sectores como la hostelería y turismo deben de estar como prioridades".

Este jueves, Pontón ha mantenido una reunión con varios representantes del sector de la hostelería y turismo, "dos de los más afectados desde el mes de marzo" y ha recordado que hay "una acumulación" de la situación que significa que "la inmensa mayoría de los casos tiene cero ingresos". "Las facturas no están confinadas", ha advertido.

Pontón, que ha indicado que los nacionalistas "no ponen en cuestión" las medidas de restricción en la pandemia porque "permite salvar vidas", ha subrayado que, no obstante, es preciso que las decisiones también vayan acompañadas de ayudas para los sectores afectados.

PAGAR LAS FACTURAS DEL NEGOCIO Y CASA

La también diputada nacionalista ha recordado que en otras comunidades se han establecido líneas de ayudas directas para los autónomos. "No es que no puedan pagar las facturas de sus negocios", ha señalado, es que "no pueden pagar las facturas de su casa". En este sentido, ha recordado que hay datos "muy contundentes" que revelan que se han perdido 10.000 puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia.

Además, la diputada nacionalista ha advertido de que el sector ha indicado que las ayudas que suman 12 millones de euros para el rescate de la hostelería "dejan fuera el 75 por ciento de los locales", por lo que ha pedido actuar "de manera ágil y coordinada".

ACCIONES COORDINADAS

Tras el encuentro, también ha hablado César Ballesteros, de la Asociación de Hostelería de Pontevedra y secretari del Clúster del Turismo de Galicia. Tras agradecer la invitación a la reunión, reclamó "acciones coordinadas con la administración, para ir de la mano, con un rescate al sector".

Ballesteros recordó que tienen abierta una mesa de diálogo con la Xunta y se está hablando de un plan de 15 millones, pero ha indicado que son más las "necesidades" del sector, que está "muy afectado".

El representantes del sector ha pedido la implicación de Xunta, Gobierno central, ayuntamientos y diputaciones para "ser capaces de coordinarnos". Así, ha reclamado que en este momento hay que dejar la "política" de lado y "salvar" a un sector con "extrema necesidad", sobre lo que ha advertido de que no son solo bares y restaurantes, sino otras personas afectadas como todas aquellas empresas que trabajan para la hostelería y se "están quedando fuera de ayudas".

"Hay rescates multimillonarios. No nos llamos Air Europa o Bankia", ha reconocido irónicamente, para demandar "sensibilidad" con un sectro que está en una situación "extrema".