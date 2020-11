Consultorio de Vivienda: "Mi vecina tiende la ropa empapada, ¿cómo puedo hacer para que deje de tirarme agua?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Pasillo comunitario encharcado

PREGUNTA Mi comunidad está compuesta por dos escaleras. Teniendo una de ellas una habitación de más y por tanto diferentes metros cuadrados. Actualmente pagamos lo mismo por comunidad.

Una vecina nueva ha indicado en la reunión de propietarios que la escalera que tiene menos metros cuadrados debería pagar menos importe. La escalera con más metros se niega a que haya cambios respecto a la cuantía de la comunidad. Nos gustaría conocer si esto es correcto, según qué normativa y cómo proceder si se siguen negando.

Y por otro lado, para entrar a una de las escaleras desde el portal hay que abrir otra puerta, atravesar un pasillo que está al aire libre y entrar por otra puerta. Este pasillo no está cerrado de ninguna manera, por lo que cuando llueve se encharca. Hay una vecina que es mayor de 70 años que fue operada de la rodilla y la da miedo resbalarse si llueve y no quiere salir de casa los días de lluvia.

Dicho pasillo da a la fachada de una vecina que se niega a poner un tejadillo porque dice que no tiene espacio para tender las sábanas y otra porque la entraría menos luz. ¿Existe alguna normativa al respecto en la que basarnos para tener la posibilidad de poner un tejadillo o debemos adoptar el acuerdo para ello con el voto favorable de la mayoría de la totalidad de propietarios?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La contribución del propietario al pago de los gastos se realiza conforme al coeficiente de participación asignado a cada una de las fincas registrales independientes o según lo establecido en los estatutos de la comunidad.

En cuanto al pasillo, se trata de un elemento común y no de uso privativo para ningún propietario. Si la zona se encharca con las lluvias y con ello conlleva que no se trate de un camino seguro, la comunidad podrá poner un tejadillo por mayoría simple de los asistentes a la reunión.

Podrá instalarse transparente para que no le reste luz a una de las viviendas y respecto a la otra, el tendido se realizará atendiendo a las nuevas circunstancias, por ejemplo doblando la ropa a la hora de colgarla.

Pérgola que impide tender

PREGUNTA Vivo en un segundo y mi vecina de abajo ha puesto una pérgola que me imposibilita tender correctamente la ropa, ya que justo la ha colocado debajo de mi único tendedor. La tengo que tender doblada y mal ( sábanas, toallas, ropa en general, etc) ya que roza en su pérgola y es muy fastidioso.

Además, desde que ha colocado dicha pérgola he notado que cuando ventilo mi casa entran mosquitos y es muy desagradable.

Lo he hablado con ella en varias ocasiones, es bastante pasota con todo en general, y se me queja porque dice que ella en su casa puede poner lo que quiera. Me gustaría saber hasta qué punto lo puede hacer y si es legal.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La pérgola puede instalarla siempre y cuando no rebase los linderos de su propia vivienda. En cuanto al tendido de ropa, con pérgola o sin ella, no puede realizarse ocupando parte de la vivienda inferior.

Entiéndelo, son niños

PREGUNTA Mis vecinos tienen dos niños y seis perros. Me molestan los ruidos y su respuesta ha sido que tengo que entender que son niños y de malas formas la segunda vez que subí cerraron la puerta de forma chulesca y con mala actitud. Al estar de alquiler (llevo dos meses con mi pareja) no sé qué es lo que puedo hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Póngase en contacto con el propietario del piso para que informe de la situación al presidente de la comunidad por un claro caso de actividades molestas. Al mismo tiempo, pueden requerirles mediante conducto fehaciente el cese de dichas actividades y realizar una medición de ruidos y denunciar los hechos.

No pagar ascensor

PREGUNTA ¿Estoy obligado a colaborar con el coste de instalacion del ascensor?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Adoptado el acuerdo de instalación del ascensor, todos los propietarios de la comunidad están obligados a contribuir a su pago conforme a su coeficiente de participación o lo especialmente establecido.

Vacía en mi terraza todo el agua

PREGUNTA Vivo en un primero con patio interior. Tras más de un año persiguiendo e insistiendo a la vecina del cuarto para que arreglara el aire acondicionado que me goteaba en mi terraza conseguí que lo repararse tras amenazarla con poner el tema en manos de abogados.

Ahora, esta vecina cada día que llueve me vacía en mi terraza todo el agua que acumula en el plástico que utiliza para cubrir su ropa de la lluvia (obviamente lo coloca mal y el plástico hace de bolsa en lugar de dejar caer el agua colocándolo con una mínima inclinación).

Además, tiende la ropa completamente empapada con lo que continuamente me gotea en mi patio provocando incluso daños en el techo de metacrilato que tengo. Siendo fachada interior está en su derecho de tener tendedero e instalar el aire acondicionado. ¿Qué puedo hacer para evitar que siga tirándome agua?