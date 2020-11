Cvirus.- Puig demana "normes i protocols comuns" a Europa per a garantir la mobilitat amb seguretat

Puig, abans d'assistir a l'Acte Empresarial pel Corredor Mediterrani i Segona Revisió Semestral, preguntat pel canvi de criteri del Govern respecte a l'obligatorietat de PCR als turistes de països de risc, ha comentat que en la lluita contra la pandèmia "no hi ha receptari" sinó que "cal adaptar-se" a les situacions i en eixe sentit ha destacat així mateix que la baixada de l'IVA per a les mascaretes és "molt positiva".

De fet, ha comentat que Alemanya també acaba de "variar la seua estratègia" respecte als test massius i ara solament es farà a les persones amb símptomes perquè "la pandèmia està evolucionant". En eixe sentit, s'ha referit als països que "millor estaven i que ara estan en una situació molt difícil". "Veiem com Polònia, Àustria o Portugal que han sigut referència estan mal, estem en la segona onada i no coneixem encara tots els paràmetres de la malaltia i dels seus contagis i per tant cal estar atents".

Preguntat per si a la Comunitat Valenciana s'adoptaran mesures més restrictives ha exposat: "Anem a veure com evoluciona i en funció d'aquesta anàlisi s'adoptaran les decisions". Puig, que ha recordat que s'ha prorrogat una setmana més el tancament perimetral de la Comunitat, ha assenyalat que aquesta vesprada mantindrà una nova reunió amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

"TOT TÉ CONSEQÜÈNCIES"

En qualsevol cas, ha insistit que són "els experts, els tècnics en Salut Pública, són els que van informant i cal prendre les mesures que cal prendre, però sense prendre mesures amb caràcter compulsiu perquè tot té conseqüències".

Per açò, ha insistit que cal actuar amb "la màxima serenitat com estem fent". "Ho vam fer des del principi de la pandèmia i anem a continuar amb serenitat, persistència i suport a les mesures proposades del Govern".

Puig ha recalcat que cal ser "corresponsables" perquè "cadascun de nosaltres és una certa vacuna en si mateix i cal adoptar les necessàries, prevencions i ser conscients que no podem arribar a un estrés hospitalari" i per a evitar-ho continuem habilitant espais" i ha agraït als professionals el seu "treball extraordinari".