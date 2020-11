Emarsa.- L'exinformàtic, primer condemnat pel desviament de 23 milions en la depuradora de Pinedo que entra a la presó

Sebastián García, conegut com 'Chanín', havia sigut condemnat per l'Audiència de València en la peça principal d'Emarsa, al juny de 2018, a set anys i mig de presó, i posteriorment el Suprem va ratificar els fets i li va deixar la pena en set anys com a cooperador necessari d'un delicte continuat de malversació, en concurs amb falsedat, amb l'atenuant de confessió.

Tant l'exinformàtic com la resta de condemnats en aquest procediment tenien fins al dia 16 de novembre per a entrar a la presó. García ha triat la presó de Terol, on va ingressar dilluns passat, han confirmat a Europa Press fonts d'Institucions Penitenciàries.

Altres condemnats en la causa són l'exgerent d'Emarsa, Esteban Cuesta; Enrique Crespo, ex-vicepresident 'popular' de la Diputació de València, exalcalde de Manises i expresident d'Emarsa; i José Juan Morenilla, exgerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat (Epsar).

L'Audiència que els va condemnar va declarar provat el desviament d'uns 23,5 milions d'euros de diners públics de l'empresa que gestionava la depuradora de la pedania valenciana de Pinedo mitjançant un sistema fraudulent de facturació.