Podemos ve "absolutamente injusto y desproporcionado el ataque" a la edil de Igualdad por la campaña del 25N

En una rueda de prensa previa al Pleno Ordinario, la concejal de Podemos ha expresado que "no hay que pedir tanto perdón por ello", dado que "esa campaña se hizo con un buen fin y el objetivo era muy positivo", aunque "se ha visto por la reacción del público en general que no fue muy acertada y no muy entendida", pero "no tanto para acribillarla", ha subrayado.

Al respecto, Pedrajas ha dado "las gracias" a la edil de Iugaldad por "haberse tomado interés" en una campaña, que, según ha dicho, "no es un ataque a los hombres", sino que "es la expresión de un niño que su madre sufre continuos malos tratos por su padre", a lo que ha agregado que "si eso se entiende con naturalidad, ningún padre se puede dar por aludido y sentirse mal".