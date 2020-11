El PP presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos de La Rioja que califica de "destructivos"

En comparecencia de prensa, Domínguez ha afirmado que "sería irresponsable que el Partido Popular apoye estos Presupuestos. Si de verdad, con sinceridad y honestidad, quieren contar con el apoyo del Partido Popular retiren este Proyecto y nos ponemos a trabajar sobre un folio en blanco en unos Presupuestos útiles, en un plan de rescate para mejorar la competitividad de la economía regional, para reforzar de verdad los sectores públicos, para bajar impuestos a los riojanos y preparar a la Administración para la reconstrucción económica y social".

Ha reseñado que "a través de este Proyecto, Concha Andreu acredita el fracaso de su política económica, ya que las malas decisiones adoptadas en el último año provocan un hundimiento en la recaudación tributaria. La economía regional seguirá en 2021 igual de mal que en 2020", ha señalado. Ante este escenario, Andreu aplica la receta socialista: "un incremento brutal de la deuda, casi 200 millones de euros de deuda más que en el ejercicio anterior", ha apuntado.

"Con menos recaudación y más deuda está asegurado el fracaso económico de este Gobierno, el incremento del desempleo y los recortes futuros de los servicios públicos", ha asegurado.

Domínguez ha denunciado el "abandono" de las pymes y los autónomos en este Proyecto de Presupuestos. "El brutal incremento de la deuda se destinará a costear el descomunal gasto político del Gobierno de Andreu, para seguir gastando 2,5 millones de euros más en altos cargos, asesores y personal de confianza al servicio de la Presidenta. Para incrementar en 1,5 millones de euros más el chiringuito político de la Consejería de Podemos y crear uno nuevo: 'La Rioja 360', "una sociedad pública que en lugar de contratar profesionales del turismo para potenciar este sector es una agencia de colocación de miembros de la Ejecutiva del PSOE y amigos de la Presidenta".

FUEGOS DE ARTIFICIO

"Estos Presupuestos están sustentados sobre fuegos de artificio, es falso que estén realizados, como vende el consejero, sobre la técnica de base cero. Es falso que estén orientados al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Reconstrucción del Parlamento, no hay ni una sola línea para atender a las recomendaciones de la Cámara", ha señalado.

El parlamentario popular ha censurado que el Gobierno riojano "no comprende que los riojanos no tengan acceso a la Atención Primaria o que las Urgencias estén saturadas; no comprende el sufrimiento de muchos riojanos que se quedan atrás y a los que estas cuentas no protegen; no entiende que hay cientos de empresas y de autónomos con sus negocios cerrados que necesitan el apoyo directo e inmediato a través de un plan de rescate. Con estos Presupuestos, muchos riojanos se quedan atrás. No ha habido plan de rescate en 2020 y tampoco lo habrá en 2021. Si no entiendes la dimensión de la crisis que tienes delante, dejarás a la gente atrás".

Domínguez ha puesto el acento en que este Proyecto se construye sobre la falsedad de los fondos europeos, "dicen que vamos a recibir mucho, pero no tenemos concreción de fondos ni de los proyectos que vamos a presentar, a diferencia de lo que se hace en otras comunidades".

"Las palabras innovación, digitalización o sostenibilidad no significan nada para este Gobierno. Mucho fuego de artificio, pero sin concreción real. No entienden que la tecnología nos puede ayudar a mejorar nuestros servicios públicos y no la emplean para mejorar la competitividad de nuestra economía. Hablan mucho de sostenibilidad, pero no hay nada que nos permita una transición energética de verdad, ni que mejore la competitividad de nuestras empresas", ha afirmado.

"Es un proyecto de muchísima más crisis económica, más deuda y más gasto político; así como de cero apoyos a pymes y autónomos y al resto de sectores económicos y a los riojanos que se quedan atrás. No han aprendido de los errores del pasado", ha concluido.