Jorge Javier recula en sus críticas a La Veneno y niega una campaña contra la serie de los Javis: "Voy a verla"

Después de la dureza con la que habló de La Veneno y de las críticas recibidas por las redes sociales, Jorge Javier Vázquez quiso matizar su discurso sobre la que ya es una de los iconos LGTB+ de los últimos tiempos.

Según el catalán, a lo largo de los 25 años que la conoció "jamás" vio a esa persona de la que todos hablan ahora: "Ni sabía lo que quería porque por la época había tanto jaleo que era una superviviente".

Además, dijo de ella que parecía que se la rifaban en las televisiones, algo que desmintió: "A veces la traíamos al Deluxe por un acto de caridad, nadie la hacía caso. Yo me la encontraba por Chueca y muchas veces huíamos de ella".

"La imagen que se está dando de ella y que nos quieren transmitir no tiene absolutamente nada que ver con la realidad", concluyó.

Este miércoles matizó esas palabras y quiso aclarar que no hay correlación entre sus críticas y que la serie sobre la vida de La Veneno sea de Atresmedia. "En el colmo de la simplificación, esto se habla como una guerra de cadenas. Se dice que como los Javis han hecho la serie nosotros estamos despreciando su figura y eso es una bobería muy grande", aseguró el presentador de Sálvame.

"Yo hasta ahora decía que no me apetecía nada verla porque, conociendo su trayectoria, no entiendo qué me puede aportar. Pero es tanta gente la que me ha dicho que tienes que verla porque te da otra visión que ahora sí quiero sentarme a verla", afirmó. Incluso reconoció que Kiko Hernández le dijo que es una de las mejores series que ha visto". Además, afirmó que le encantan los Javis.

Después de reconocer que metieron "la pata en cuestiones de utilizar términos que no son los adecuados", también afirmó que ahora entiende un poco el motivo por el que La Veneno se ha convertido en leyenda e icono trans. "Hoy hablaba con una persona y me decía que precisamente los iconos son leyendas y es que cuando la gente convierte en icono a alguien es porque no le conoce. Cuando un colectivo coge a alguien como icono hay poco que hacer".