Jesús Sánchez Martos, el médico de 'Sálvame', da positivo en coronavirus

El exconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha dado positivo en coronavirus, tal y como informó él mismo el pasado miércoles a través de una videollamada con Sálvame. Desde el inicio de la pandemia, el doctor ha estado colaborando en el programa para informar sobre la Covid-19.

"Di positivo y soy asintomático", explicó el sanitario, que estuvo en contacto con un paciente infectado. A pesar de su buen estado de salud, no dudó en llamar a la responsabilidad: "El 70% de las personas que lo tienen son asintomáticas pero aún así, hay que guardar los diez días mínimos de aislamiento".

Por otro lado, explicó que, en el caso de haber dado negativo, habría tenido que cumplir la cuarentena igualmente, ya que "es fundamental para evitar la transmisión": "En Madrid hay mucha gente que no cumple la cuarentena o el aislamiento".

"Si ahora mismo se me ocurriera ir a Mediaset, lo más probable es que contagiase al compañero que me lleva en el coche, a las azafatas que me esperan en la puerta, a Alberto el director, a compañeros en el plató... Es obligatorio cumplir con el aislamiento", zanjó el también profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid.

Aprovechando su intervención, Jorge Javier Vázquez le preguntó qué pensaba sobre la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. "Es una luz dentro del túnel", valoró el doctor con optimismo.

Finalmente, Sánchez Martos consideró que el Gobierno debería fijar pronto un protocolo de vacunación: "Te tienen que decir ya quién se va a vacunar porque luego no podremos hacerlo todos. Habrá que empezar por el personal sanitario que son los que nos tienen que cuidar".