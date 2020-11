L'IVAJ inicia un concurs en xarxes per a seleccionar fotos, missatges i vídeos per a l'exposició #NoemtoqueselWhatsApp

El concurs, que es realitzarà a través del perfil de l'IVAJ en Instagram @GVAivaj, està obert a qualsevol persona amb edats entre els 14 i 30 anys que seguisquen a l'IVAJ en el seu perfil. Per a participar, hauran de publicar fotos o vídeos en Instagram amb el hashtag #NoemtoqueselWhatsApp20 i esmentant el perfil d'Instagram de l'IVAJ @GVAivaj.

En el cas dels missatges, les persones usuàries han de deixar un comentari en el post corresponent a aquesta acció, així com la story, en resposta a micromasclismes per Whatsapp.

El director general de l'IVAJ, Jesús Martí, ha explicat que s'ha decidit variar la fórmula de concurs, que habitualment es feia a través dels centres educatius, per a adaptar-se a les circumstàncies marcades per la COVID-19 i obrir la iniciativa a l'àmbit de les xarxes socials, on la joventut té una presència molt important.

Martí ha destacat la importància que siguen les persones joves les que participen en l'elaboració de l'exposició amb les seues fotos i vídeos, que seran els que integraran la mostra en l'edició de 2021.

L'IVAJ acosta gratuïtament a centres educatius, biblioteques, sales municipals i centres de joventut l'exposició itinerant #Noemtoqueselwhatsapp que forma part del programa 'M'importa' d''Educació en Valors'.

El mes de novembre, que coincideix amb la commemoració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, és el mes amb major demanda d'aquesta exposició amb un itinerari pedagògic, en el qual s'estructuren les fotografies i vídeos realitzats per joves. En l'exposició de 2021 s'incorporaran a més els missatges pujats a la xarxa social i seleccionats en aquesta convocatòria.