Plataforma Defensa de la Sanidad Pública exige "la reversión absoluta" de todos los servicios privados de Los Manzanos

Así se han expresado este jueves dos miembros de la plataforma, Javier Granda y Elena Sutil, quienes han lamentado "la declaraciones engañosas y mentirosas" de la consejera de Salud, Sara Alba, cuando dijo "que el 75 por ciento del contrato se iba a revertir en el mes de junio al servicio público. Esto es mentira y de hecho -ha explicado Granda- el presupuesto que se presentó ayer en el Parlamento no dice eso".

En concreto, ha continuado, "la consejera hacía referencia a que se va a revertir el 75 por ciento solo de las operaciones quirúrgicas cardiacas pero no al resto que son la mayor parte del contrato con dicha clínica y que están relacionadas con oftalmología, problemas de huesos o cirugía general" por lo que -ha reiterado- "4 millones y medio de euros se van a seguir manteniendo en Los Manzanos".

Ante esta situación, desde la Plataforma exigen a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, "que gire el timón de este barco conducido por la consejera de Salud, Sara Alba, porque si no, esta situación nos va a llevar a mantener la privatización de los servicios sanitarios en La Rioja". Lo que piden desde la Plataforma es, en definitiva, "la reversión absoluta de todos los servicios de la clínica de Los Manzanos".

SOLICITAN UN "PRESUPUESTO PLURIANUAL"

Desde la Plataforma aclaran, además, que "nosotros estaríamos de acuerdo con el Gobierno si, finalmente, se realizara un presupuesto plurianual". Una acción, explican, "con la que llegaríamos a entender que no se hubiera hecho nada en 2020 pero no es posible que no se haga nada en todo el mandato".

Además, desde la Plataforma critican "las disculpas" que achacan desde el Gobierno y que están relacionadas con dos asuntos. Por un lado, "la pandemia" y, por otro, "que el acuerdo programático dura toda la legislatura". Ante ello, insisten, "pedimos unos presupuestos plurianuales que contemplen la reversión porcentual de todos los servicios año a año".

"Esto permitiría estar satisfechos porque en la presentación de los presupuestos de este año hemos visto que no ha sido así", afirman.

"Si no ocurre esto, seguiremos defendiendo y exigiendo que reviertan todos los servicios privados", ha indicado Granda.

Además, Javier Granda ha recordado que en enero del año 2000 se llevó a cabo la transferencia de Sanidad a nuestra comunidad autónoma y, en 2001, "se constituyó formalmente la empresa de Los Manzanos en La Rioja".

A partir de ese momento, continúa, "comenzaron los contactos ingentes entre el grupo Viamed y el gobierno del PP para poner en marcha la privatización de una parte importante de los servicios sanitarios públicos de La Rioja".

"Este holding empresarial sanitario -ha continuado Granda- mantuvo en La Rioja 190 millones de euros que se han venido derivando de los presupuestos públicos a las empresas privadas del grupo Viamed, no solo en Los Manzanos sino también en ciertas clínicas de Haro, Calahorra y en Valvanera, además de la propia clínica Los Manzanos".

Ante ello, recuerda, esta Plataforma "siempre ha defendido que el dinero público sea para la sanidad pública porque no podemos seguir manteniendo estos inicios que los criticamos con el PP cuando lo pusieron en marcha pero que lo seguimos haciendo igual con el Gobierno actual de Andreu (PSOE) porque no cumple los objetivos que tenían previstos en su programa electoral".

'PERFORMANCE' DIARIA

Por su parte, Elena Sutil ha informado de que desde la Plataforma y ciertas organizaciones llevarán a cabo una 'performance' diaria, de aquí a que termine la prórroga del contrato, el próximo 30 de noviembre, "a modo de cuenta atrás" a través de unos vídeos que serán enviados por las redes sociales y que llegarán también a la presidenta del Gobierno regional y a la consejera de Salud junto a unos mensajes reivindicativos.

El día 30, por su parte, se juntarán los videos y se emitirán de nuevo. Con este fin pretenden escenificar "cuánto tiempo falta para que por fin consigamos la reversión de todos los servicios que se están dando en la clínica Los Manzanos. El día 30 veremos si los dirigentes cumplen sus compromisos que son revertir al servicio publico de salud todos aquellos servicios que se dan en empresas privadas".