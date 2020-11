Cs presenta 104 enmiendas a los Presupuestos de Logroño para 2021, que aumentan las cuentas en 3,36 millones

Como ha afirmado Tricio en rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por los concejales de su Grupos Rocío Fernández y Juan José Garijo, las enmiendas que Cs registró ayer a los Presupuestos Municipales 2021 "complementan y modifican el anteproyecto presentado por el Gobierno municipal, que no da respuesta a la realidad que estamos viviendo ni a lo que nos va a tocar vivir el año próximo".

De este modo, ha apuntado que sus 104 enmiendas -que aumentan finalmente en 3,36 millones las cuentas municipales 2021, después de considerar la baja de varias partidas del anteproyecto- "son para afrontar las verdaderas necesidades de la ciudad en 2021", entre las que ha destacado el empleo, "y sin no dejar nada a la improvisación".

Por contra, Tricio ha lamentado que "nos hemos encontrado con unos presupuestos que dan continuidad a los de este año 2020", a lo que ha añadido que "se dejan cosas a improvisación, yendo a golpe de suplemteno de crédito". Y ha sido especialmente crítico con los socios del PSOE en el Gobierno local, UP y PR+. "Sorprende que no haya ninguna nota discordante, ante una gestión que no afronta ni la crisis económica ni la crisis sanitaria", ha afirmado.

Frente a ello, ha planteado las enmiendas de Cs, "que son propuestas beneficiosas, y con las que queremos dar seguridad a los ciudadanos ante la indefensión y la incertidumbre". Por eso, ha pedido el Ejecutivo municipal "que recapacite y cree un presupuesto real, que haga una revisión profunda del anteproyecto, porque estamos ante un año crucial que requiere planteamientos reales".

En esta situación, las propuestas de Ciudadanos pasa por tres ejes. El primero, como ha detallado Tricio, está centrado en la economía y el empleo, con enmiendas por 2,45 millones. Se trata, ha dicho, de "apoyar a los sectores económicos más afectados, algo que debe ser prioritario en las cuentas".

Así, plantean microcréditos para nuevas empresas, por 1 millón de euros; ayudas a jóvenes emprendedores; "rescate" al comercio, con 300.000 euros; ayudas directas para pymes y autónomos; créditos para nuevos comercios locales, con 500.000 euros; o el impulso "definitivo" al Polígono Las Cañas. "Todo -ha asegurado- para revitalizar la ciudad y los sectores más golpeados por la crisis".

El segundo eje se centra en los servicios sociales, con 800.000 euros en medidas "centradas en los colectivos más afectados", como jóvenes y mayores.

"Los servicios sociales van a jugar un papel predominante, no cabe improvisación", ha insistido el portavoz 'naranja', quien ha planteado enmiendas como 100.000 euros contra la exclusión social; 150.000 euros para jóvenes emprendedores; 60.000 euros para ayudas de emergencia social, un programa contra la soledad en los mayores.

Y, en el caso de los jóvenes, "con protagonismo para la formación", propone Cs talleres de orientación laboral, el desarrollo de un plan de deporte "como espacio de socialización" y un plan de ocio y tiempo libre para el fin de semana.

El tercero de los ejes se centra en el espacio urbano, dotado con 2,87 millones, "porque la pandemia no solamente tiene consecuencias económicas y sanitarias, también ha modificado la forma de vivir la ciudad".

Por eso, ha considerado que "se necesitan conexiones mejores para desplazarse, espacios de calidad para todos y en todos los barrios", sin renunciar a urbanizaciones "como las aceras de la Avenida de Burgos, la prolongación de Avenida de la Sierra, la unión de Gonzalo de Berceo con Fuenmayor o actuaciones en Los Lirios", dotadas con 850.000 euros.

Actuaciones que ha defendido Ignacio Tricio frente a otras "que no son en absoluto oportunas en este momento", como el "dedicar más de un millón de euros a medidas como los ejes ciclistas, mejor la adecuación de los ya existentes", a lo que ha unido la adaptación de la movilidad actual de las frecuencias de los autobuses o mejora en el pavimento en entornos como el de las Cien Tiendas.

Especial hincapié ha hecho en la celebración del V Centenario, "cuando se presentaba prometedor en un año como 2021", ante lo que ha apuntado que "a pesar de las aparentes buenas noticias de estos días, con las vacunas, creemos el año próximo todavía que no se podrá organizar un programa de actos como el acontecimiento se merece", por lo que proponen trasladar la celebración a 2022, "lo que llamaríasmo, el 2021+1".

Y, unido a este traslado, ha planteado que los 773.000 euros que el anteproyecto destina en 2021 a la celebración de esta efemérides, "se destinen a la recuperación del comercio y la hostelería de la ciudad".

"Apelamos a la cordura y a una política realista, de racionalización, priorización y optimización de recursos sobre las verdaderas necesidades ciudadanas, para que ningún logroñés se quede atrás en la crisis que vivimos", ha asegurado Tricio.

Ha señalado que, tras un primer encuentro ayer con el alcalde y al concejala de Economía, "nos hemos emplazado la proxima semana para volver a hablar". "No nos preocupa el voto, sino que hemos presentado 104 enmiendas reales y necesarias para Logroño y para que los logroñeses puedan pasar lo mejor posible el 2021", ha concluido el portavoz de Ciudadanos.