Gran discusión entre Copy y Skipler en 'Top Gamers Academy': un malentendido parece haber roto su amistad

Top Gamers Academy está viviendo, como la novela de Agatha Christie, una tragedia en tres actos. ElSkipler y OnlyCopyCat parecen haber roto su amistad después de que ella viera un vídeo de él, él viera un vídeo de ella y no se hayan dicho las cosas a la cara desde el principio. Por muchas conversaciones y tutorías con Anouc, la directora, no parece aclararse nada y tanto lo hecho por ella como la actitud defensiva de él no están gustando nada a los espectadores.

OnlyCopyCat está viviendo su peor semana en el programa tras ser salvada con un sabor agridulce el pasado domingo en la gala. Muchos son los comentarios que recibe, sin tacto, de que "juega mal a videojuegos" y no debería haberse quedado por encima de Bruce Wayneiv, quien ya se marchó del talent. Willyrex (quien ya le pidió perdón), The Grefg y compañeros de concurso lo han insinuado, e incluso el psicólogo les dijo que así se veía y que a veces hacían gestos de alivio, queriendo o sin querer, cuando les tocaba competir contra ella en los torneos.

Es innegable que las habilidades de la leonesa se ponen en duda, o al menos sobrevuela la broma por la Academia, y eso es algo que ella sabe y que ya la tiene desmotivada. Por ello, la gota que colmó el vaso fue ver un vídeo en Twitch de Skipler comparándola con Pepelu para animarle a él: "Vas a llegar a la final. Va a llegar Copy, RubySky... Lo digo en serio". "Pero tú eres bueno, cabrón", apostilló Oliv y todos comenzaron a reírse.

OnlyCopyCat interpretó que la estaban menospreciando y riéndose de ella y de su compañera Ruby, por lo que se lo dijo a su amiga y fueron a hablar con Skipler durante la merienda.

Él defendió que se había malinterpretado y se referían a que esos tres concursantes son los que más apoyo tienen fuera, que no era en ningún momento una crítica. Pero le molestó que Copy sacara el tema delante de sus compañeros dejándole mal, y también hubiera preferido que lo hablaran en la habitación por la noche, donde no hay cámaras. Además, Skipler estaba enfadado porque, antes de comentarlo con otros concursantes, no hubiera hablado con él directamente.

Al parecer, el marroquí después vio el vídeo en el que Copy hablaba de él y opinaba que Ruby es mejor que él jugando a Fortnite. Por ello, decidió coger a la compañera con la que tenía el problema y hablarlo, pero en todo momento la llamó hipócrita por decirle que no compara concursantes cuando ella lo hizo igual.

Que no confunda el título del vídeo colgado por la cuenta oficial de Top Gamers Academy, Skipler y Copy no aclararon nada. Durante la charla, el joven continuó defendiendo que no pretendía reírse de ella cuando animó a Pepelu, aunque en el vídeo no lo parezca, y defendió que su compañera "daba lecciones de vida" que ella no se aplicaba.

Reproches y más reproches que Copy aguantó, e incluso el marroquí la acusó de crear mal ambiente en la casa. En lugar de solucionar problemas, el concursante parecía querer destacar las cosas mal que había hecho ella, e insinuó que era la causante de un posible mal rollo entre él y Ruby.

"Como de verdad me des otra lección... Es que calienta que flipas. Como lo vuelvas a hacer me da para un vídeo de la semana que viene. Es que cojo lo de de la merienda y 5 minutos antes y eres tú sola contradiciéndote", le dijo Skipler, pareciendo una suerte de amenaza. Incluso comenzó a hablar con cierto desdén: "¿Lo has pillado o te repito la frase? ¿Pero lo has pillado o no?".

Muchos espectadores, que consideran que Copy no merece estar ahí, están de acuerdo en que ella ha hecho un mundo de esto y ha sido hipócrita, algo que ella nunca ha negado. Pero otros tantos están sorprendidos con la actitud de Skipler ante el mal rollo que hay generado, la mayor discusión de la edición.

Anouc tuvo que intervenir, sobre todo ante los últimos sucesos y lo feo que parecía las aparentes amenazas de hacer un vídeo del marroquí. La directora planteó que parecía que no querían arreglarlo y que seguían dándole vueltas a lo mismo, por lo que los invitó a reflexionar y hablarlo con calma para solucionar de verdad las cosas.