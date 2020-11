Los sorteos de la ONCE reparten 690.000 euros en Málaga, 200.000 euros en la entrada de Urgencias del Regional

ONCE

El mayor premio del Extra lo dio Manuel Muñoz, afiliado a la ONCE y vendedor desde el pasado mes de agosto, a la entrada de las Urgencias del Hospital Regional Carlos Haya, donde vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno repartiendo así 200.000 euros entre el personal sanitario malagueño y familiares de pacientes.

"Se siente mucha alegría por los premios, pero mayor alegría aún por haber sido un hospital, que aquí el que no está enfermo poco le falta", afirma, al tiempo que confía en que esto "anime un poco el ambiente, porque esto está más muerto que vivo".

Por su parte, Rafael Molina, vendedor desde el año pasado, vendió otros cinco cupones premiados con 20.000 euros en la Alameda de Málaga, que suman 100.000 euros. Mientras tanto, en Torremolinos, Vicente Martínez, que se estrenó el pasado mes de octubre como vendedor de la ONCE, distribuyó un cupón premiado a las cinco cifras con 20.000 euros en el Paseo Marítimo de la localidad.

En Marbella, concretamente en San Pedro de Alcántara, Juan José Jiménez, vendió otro cupón premiado con la misma cantidad en la avenida Pablo Ruiz Picasso al lado de una farmacia.

Del sorteo ordinario del miércoles, José Antonio Romero, en la ONCE desde 2018, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en su punto de venta ubicado en la calle Luis Barahona a las puertas de una marisquería.

Este sorteo extraordinario ha dejado premios de un millón de euros cada uno en Algodonales (Cádiz), en el centro de Huelva y Osuna (Sevilla). En total han sido 3.910.000 euros repartidos en los dos sorteos que celebró este miércoles la ONCE en las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla.

Mayor suerte aún tuvo la localidad madrileña de Collado Villalba, donde se ha vendido el cupón y la serie agraciada con los once millones de euros. El resto de premios ha estado muy repartido por las comunidades autónomas de Canarias, Castilla La Mancha, Galicia, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de once millones de euros y once premios de un millón cada uno; además de 119 premios de 20.000 euros.