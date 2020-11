Un hombre estrella su coche contra una comisaría de policía de Londres y luego intenta quemarlo

Un hombre de 45 años ha intentado quemar su coche con gasolina después de estrellarlo contra una comisaría de policía situada en Edmonton, en el norte de Londres.

Los hechos sucedieron poco antes de las siete de la tarde de este miércoles en Fore Street y la rápida actuación policial evitó males mayores. El hombre fue detenido justo antes de prender fuego a la gasolina que había vertido alrededor del vehículo siniestrado. El incidente terminó sin heridos pero en la zona se montó un amplio dispositivo policial en el que también participaron el Servicio de Ambulancias y el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

El alto cargo policial Ade Adelekan ha descartado cualquier vinculación del suceso con un ataque terrorista: "Este parece haber sido un incidente aislado y no parece estar relacionado con el terrorismo. Estoy satisfecho de que no haya un riesgo mayor para la comunidad ". "Los funcionarios locales continuarán realizando investigaciones, pero en este momento no estamos buscando a nadie más", ha añadido.

A principios de mes, Reino Unido elevó su nivel de alerta terrorista tras los ataques terroristas registrado en Francia y Austria.