Olona, sobre la ocultación de patrimonio de Abascal: "No hay incumplimiento porque no hay plazo para comunicarlo"

Vox sigue contra todo y contra todos, incluso cuando se abren dudas sobre ciertas conductas. "No se establece un plazo para comunicar la modificación patrimonial y como no hay plazo no hay incumplimiento". Con estas palabras se refirió Macarena Olona a la posible ocultación del patrimonio de Santiago Abascal tras la compra de una nueva casa. En este sentido, la portavoz de Vox quiso quitar hierro a un asunto que ha salido varias veces a colación en debates en el Congreso.

En una entrevista en TVE, Olona se refirió también al tema de la semana: los Presupuestos Generales del Estado. "Ha sido un incremento desmesurado en asesores. En Presidencia hemos pasado de un gasto de 7 millones de euros a 15 millones de euros", ha afeado la diputada, antes de añadir que desde Vox "sostenemos que es necesario adoptar medidas que estén al lado de los españoles, no al lado de la clase política".

Macarena Olona fue rotunda con el Gobierno de coalición: "Son unos presupuestos que ahondan en las diferencias entre las dos Españas que está creando este Gobierno socialcomunista". También tuvo tiempo a hablar sobre subida de sueldo a funcionarios. "Lo que ha hecho este Gobierno socialcomunista en estos Presupuestos que llevan el sello de ETA, lo que se ha hecho es reducir el gasto por ejemplo de material antidusturbios", comentó la portavoz de Vox.

A nivel más interno, Olona sostuvo que la ruptura que escenificó el Partido Popular con Vox en la moción de censura "no se la cree nadie" y ha recordado que "los números son muy tozudos" porque el "bipartidismo tradicional" ya no existe. En esta línea, y pese a dejar claro que por parte de Vox "no hay resentimiento ni rencor", Olona ha lamentado la "temeridad" acometida por el propio Casado. "Cuando se cometió una profunda traición hacia una derecha, un centro, produciendo esa escenificación que no era sobre la ruptura con Vox sino con los acuerdos que se habían alcanzado horas antes el PP y PSOE", ha sostenido Olona.

Preguntada sobre si la ruptura del PP con Vox imposibilita su apoyo en los presupuestos en los gobiernos autonómicos a los que apoya, Olona ha señalado que "bajo ningún concepto" van a apoyar las cuentas públicas a cualquier precio, como tampoco apoyan "con patente de corso la constitución de esos gobiernos".