Arrimadas llegará "hasta el final" en la negociación de Presupuestos pero insiste a Sánchez que elija entre Cs y ERC y Bildu

"Hasta el final", "hasta el último minuto". La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dejado claro este jueves que su formación no piensa abandonar la carrera por ser el socio prioritario del Gobierno en los Presupuestos de 2021, de la que quieren excluirla Unidas Podemos, ERC y Bildu. En su intervención durante el debate de totalidad en el Congreso, ha asegurado que negociarán "hasta el último minuto", pero también ha insistido en su advertencia al presidente, Pedro Sánchez, de que al final tendrá que "elegir" entre ellos y los "separatistas" de ERC y Bildu.

"No me importa coincidir con otros partidos en una votación", ha dicho Arrimadas sobre lo que sucederá este jueves en el Congreso, donde Cs, Bildu y ERC sumarán sus votos al PSOE y Unidas Podemos para rechazar las enmiendas a la totalidad que no lograrán así tumbar las cuentas. Pero para el proceso de negociación que empezará a continuación, la líder de Cs ha reiterado que al Gobierno que "les llega la hora de la verdad y van a tener que elegir".

"Aquí tiene una mano tendida de Cs hasta el último momento, hasta el último minuto vamos a esta y le pido que escuchen las voces moderadas de su Gobierno y del PSOE que prefiere el pacto con Cs y no con Bildu", ha dicho Arrimadas, que ha recalcado que no cogen su mano tendida "porque cogen la de Bildu y ERC, jamás podrán volver a decir que no tuvieron otra opción".

"Política, no politiqueo"

Además de la disputa que no cesa entre el bloque de la investidura y Cs como nuevo eventual socio del Gobierno, Arrimadas ha intentado este jueves calmar los recelos internos entre quienes ven un excesivo acercamiento a Sánchez.

Según ha dicho, ella hace "política, no politiqueo", como el que ha acusado de hacer durante 40 años al PP y PSOE, el "bipartidismo", que ha recordado que siempre se presentaron enmiendas a la totalidad mutuas a sus Presupuestos.

En cuanto al presente, Arrimadas ha dicho que "podemos hacer lo del PP o Vox y presentar enmiendas a la totalidad sin conseguir absolutamente nada o sentarnos y hablar con el Gobierno a cambio de una serie de líneas naranjas".

"Somos gente seria y fiable y la antítesis de las concesiones del separatismo", le ha dicho a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de cara a la negociación de enmiendas parciales que se abrirá a partir de este jueves, Arrimadas ha lanzado su lista de reclamaciones. Empezando por que España emule a Alemania y dé ayudas a fondo perdido a autónomos y pymes por valor del 75% de sus ingresos del año pasado.

"Lo están haciendo otros países", ha dicho la líder de Cs, que también ha reclamado ayudas al sector del turismo y a las familias, en particular para los padres y madres que tienen que trabajar mientras sus hijos no pueden ir a la escuela por el coronavirus. El Gobierno lleva meses diciendo que estudia una fórmula y casualmente, Cs coincide en esta reclamación con la que hacen PNV, ERC y Bildu. También ha pedido "extender" los ERTE y los créditos ICO.

"Hueco para todos"

La respuesta del Gobierno a Arrimadas ha consistido este jueves en una mezcla de buenas palabras y de disposición a negociar sobre "números", pero sin dar una respuesta a la exigencia que ha lanzado de que Sánchez elija entre Cs y ERC y Bildu. "Hay hueco para todos, señora Arrimadas", ha asegurado Montero, que ha dicho que plantear esta disyuntiva no significa más que "volver a la casilla de salida".

Montero ha empezado regándole los oídos a Arrimadas y ha celebrado su "valentía" por tomar las riendas de Cs hace justo un año, tras la dimisión de Albert Rivera, más aún cuando, ha recordado, estaba embarazada. La ministra ha elevado incluso el halago al reconocer a Arrimadas directamente como líder del centro derecha español. "También me pareció valiente la orientación que está dando a su grupo en la conquista de ese espacio que el PP ha abandonado", ha dicho en alusión al "codiciado" centro derecha.

Ya en materia presupuestaria, sin embargo, Montero no ha adelantado nada que pueda indicar si Sánchez elige a unos socios u otros y ha reiterado que hay "hueco para todos". En cuanto a los "números", la ministra de Hacienda se ha mostrado dispuesta a negociar también con Cs en estos dos próximos meses hasta la votación final de los Presupuestos. Este jueves no ha dado respuesta a ninguna de las demandas concretas de Arrimadas.

Sin embargo, en un nuevo giro con respecto a lo dicho en los últimos días, Montero ha recalcado que, como hasta ahora, ella sólo negociará con los grupos sobre Presupuestos y cuestiones incluidas en ellos, por lo que ha excluido concesiones por su parte por lo que respecta a leyes de otros ámbitos, incluida la nueva Ley de Educación, que deja de considerar al castellano lengua vehicular en las comunidades con otra lengua oficial y que hace unos días hizo que Cs advirtiera de que si no se elimina esa disposición no apoyará las Cuentas.

"Claro que tenemos mucho camino por recorrer y que estas cuentas se pueden mejorar", ha dicho Montero a Arrimadas, en alusión a materias "citadas en el proyecto de Presupuestos". Pero "si depende [el apoyo de Cs] de que nos pongamos de acuerdo en la ley sanitaria, en la de educación o en la de emigración, le puedo decir que a la complejidad que tiene el Presupuestos se añaden otras que lo que hacen es establecer vetos".