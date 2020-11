Laura Velasco se arrepiente de no haber visibilizado su transexualidad en 'Gran Hermano Revolution'

En el año 2017 tuvo lugar la última edición de Gran Hermano que llevó el subtítulo de Revolution. Allí conocimos a una joven Laura Velasco que optó por no hablar dentro de la casa acerca de su transexualidad. Ahora se arrepiente.

"Me arrepiento enormemente de no haberle dado la visibilidad que merece mi transexualidad en Gran Hermano, era joven y cobarde", comenta Laura. "Hoy veo el odio que hay hacia el colectivo y me gustaría retroceder y haber dado un golpe en la mesa. La valentía que tengo hoy no la tenía hace tres años".

La exconcursante ha mostrado su descontento con el tratamiento tránsfobo que está teniendo Sálvame hacia Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno: "En Sálvame están enfadados porque 'no entienden' que se esté vendiendo La Veneno con una imagen 'que no es'", apuntaba Laura Velasco.

"Nos escuece el éxito de la serie en otra cadena así que vamos a tirar por tierra a su protagonista. Por favor, respetaos un poco", escribía indignada la sevillana.

Lo siento por la señora que está hablando, pero a mí, en 2007 mi pueblo JAMÁS me respetó por ser transexual (no todo el mundo) por lo tanto no me creo que a Cristina todo el mundo la quisiera y respetara en Adra en 1995. Lo siento pero credibilidad CERO#yoveosálvame — Laura Velasco 🦋 (@LauraGHRV) November 11, 2020

Sobre su etapa en el concurso, apuntó que Jorge Javier le pidió a un compañero homosexual, Daniel Sánchez, que apoyase un poco a Laura. "Hoy yo le pido lo mismo hacia Cristina y su memoria. Y no por lo que pueda pensar Cristina como persona, eso es muy subjetivo, sino a Cristina como icono. Un icono no tiene que ser perfecto, no tiene que pretender serlo, ni siquiera tiene que saber que es un icono", comentó Velasco.

"Un icono es una persona a la que gracias a sus actos, lucha, palabras o simplemente presencia, como en el caso de La Veneno, ayuda a una o varias generaciones a entenderse, a movilizarse, a luchar. Precisamente, lo que se está haciendo ahora mismo aquí", sentenció la exconcursante.

Respecto a estas palabras, hay que destacar que el pasado martes, en el programa Sálvame se llegó a cuestionar la condición de mujer transexual de Cristina. Además, recuperaron algunos vídeos en los que se refiere a sí misma como "un maricón".

Que no somos ni fans ni talivanes, simplemente que la serie ha salido en un momento en el que el colectivo trans está muy bapuleado y con la serie y la figura figura de ella se nos está ayudando a luchar LA ACTUALIDAD a parte d la visibilidad que toda es poca!! 🏳️‍⚧️#yoveosálvame — Laura Velasco 🦋 (@LauraGHRV) November 11, 2020

Recordemos, también, que durante el tiempo que Laura estuvo en dentro de la casa más famosa de la televisión, Sálvame trató su transexualidad de una forma bastante desacertada, buscando el morbo. "Hay una concursante que entró en la casa que no siempre ha sido una chica, que al principio fue un chico. Y ya está. Y ahora es una chica guapísima", comentaba en aquel momento Kiko Hernández.

"La persona que ha sufrido un cambio de género..." apuntaba Matamoros, que fue interrumpido por Paz Padilla: "No lo ha sufrido, lo ha decidido". De la misma manera, Kiko Hernández explicó en aquel momento que Laura había borrado de las redes sociales "todo rastro de cuando era hombre, de cuando era chico" y enseñó a la audiencia una fotografía de Laura con un aspecto distinto al que veíamos en la casa de Guadalix.