El Satisfyer Pro 2, a precios de Black Friday: Amazon lo rebaja un 25% para que puedas disfrutarlo por 20 euros

Hace dos años fue el éxito de los regalos navideños y, desde entonces, no ha dejado de estar en boca de todos. El Satifyer llegó para revolucionar el mundo de los juguetes sexuales y se convirtió en el tema estrella de todas las cenas y comidas. No es de extrañar, puesto que su acción sin contacto consigue unos resultados realmente efectivos. Así, y gracias a él, la masturbación femenina que, hasta ahora, se había considerado casi un tema tabú, ha dejado de serlo. Aunque no es el único que hay en el mercado, ha sido este el que ha conquistado a muchos usuarios porque, además, está al alcance de la mayoría de bolsillos.

Así, no es de extrañar que, cada año, y dados sus beneficios contrastados, aparezca en muchas whist list y que sea uno de los productos más demandados en jornadas de descuentos como Black Friday. Sin embargo, no hace falta esperar hasta el último viernes de noviembre para empezar a disfrutar de las bondades de este dispositivo. Entre las ofertas flash de Amazon hemos encontrado el Satisfyer Pro 2 Next Generacion rebajado un 25% por lo que durante las próximas horas podemos conseguirlo por menos de 20 euros. ¿Vas a desaprovechar esta oferta?

El Satisfyer Pro 2 Next Generation. Amazon

¿Por qué el Satisfyer Pro 2?

El juguete sexual que revolucionó las wish list navideñas del pasado año tiene prestaciones de sobras que justifican el furor que causa. Para empezar, sin necesidad de contacto, logra estimular de forma indirecta y en diferentes intensidades el clítoris -o los pezones, aunque es un uso menos extendido-. Lo consigue gracias a la generación de ondas de vibración y las transmite a través de una ventosa ovalada y de diseño ergonómico, ideal para adaptarse al punto G, asegurando una "experiencia culminante", tal y como aseguran desde la marca, que ya ha cautivado a numerosos usuarios.

Cabe destacar que, además, es muy silencioso y discreto (su aspecto es poco explícito y no llama la atención en el neceser), se maneja sin esfuerzo y es resistente al agua, lo que permite al usuario elegir cuándo, dónde y cómo disfrutarlo. Un juguete sexual completo que, además, destierra aquello de que su uso es exclusivo para mujeres. No solo lo puedes utilizar en pareja, tal y como destacan desde Amazon, también ellos pueden encontrar usos interesantes en este juguete que ha revolucionado el mercado erótico y ha ayudado a demostrar que la masturbación femenina tiene que dejar de ser un tabú.

