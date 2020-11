Barbón preferiría que el Gobierno no tuviera que "llegar a multipactos" con Bildu para aprobar las cuentas

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha reconocido este jueves que le gustaría que el Gobierno "no tuviera que llegar a multipactos" con fuerzas como Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2021. "Me hubiera gustado más que el PP hubiera colaborado para no tener que llegar a este tipo de acuerdos", ha enfatizado.