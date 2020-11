Esparza reitera "mano tendida" para negociar Presupuestos y dice que no los apoyará si hay pacto con Bildu

Además, después de que el portavoz socialista, Ramón Alzórriz, haya reclamado a Esparza que "deje de llorar por las esquinas", el líder de UPN le ha pedido "tranquilidad".

"Nuestra mano sigue tendida, pese a que cuando tendimos la mano el Partido Socialista dijo que era un chantaje. No hay chantaje, queremos que el Gobierno diga la verdad y diga que no está negociando con Navarra Suma. Nos hemos ofrecido a hacer una negociación partida a partida y el Gobierno no nos ha llamado", ha afirmado Esparza, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento de Navarra.

A continuación, el portavoz de Navarra Suma ha indicado que "la pregunta que sería bueno que respondiera el Gobierno es cuántas reuniones ha tenido con Navarra Suma y cuántas ha tenido con EH Bildu". Navarra Suma se ha reunido en tres ocasiones con el Ejecutivo foral.

Javier Esparza ha afirmado que "el PSN tiene que decidir si quiere un Presupuesto de la mano de EH Bildu o quiere un Presupuesto que no contenga las políticas que creemos que para nosotros son perjudiciales, las de EH Bildu, porque eso supone menos empleo, menos oportunidades, menos empresa, menos libertad y menos democracia".

El portavoz de Navarra Suma ha insistido en que si en los Presupuestos "están las políticas de EH Bildu, no estará Navarra Suma". "Pretender buscar otra posición no se ajusta ni a lo que hemos dicho ni a lo que va a ocurrir", ha afirmado.