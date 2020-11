Google Fotos dejará de ofrecer almacenamiento ilimitado

Después de cinco años de ser completamente gratuito, Google comenzará a limitar su servicio Fotos. A partir del 1 de junio de 2021, todos los vídeos, fotos, GIFs y contenido multimedia que subas a Google Fotos contará dentro de los 15 GB que tienes como límite de espacio gratuito. Todo lo que hayas cargado hasta esa fecha no ‘ocupará espacio’, no contará dentro del límite.

“En Google Fotos se alojan más de 4 billones de fotos y vídeos, entre ellos los tuyos, y cada semana se suben 28.000 millones de fotos y vídeos nuevos. Para que haya sitio para todos tus recuerdos y preparar Google Fotos para el futuro, anunciamos un cambio en nuestra política de almacenamiento”, informa Google.

Explica, como decimos, que “a partir del 1 de junio de 2021, todas las fotos y vídeos nuevos de los que hagas una copia de seguridad en alta calidad se tendrán en cuenta en los 15 GB de espacio de almacenamiento incluido con tu cuenta de Google o en el espacio adicional que hayas comprado, igual que sucede ya con otros servicios de Google como Google Drive y Gmail”.

Este cambio, continúa diciendo, “no se aplicará a las fotos ni vídeos de los que hagas una copia de seguridad en alta calidad antes del 1 de junio de 2021, que no se tendrán en cuenta en el espacio de almacenamiento de tu cuenta de Google. Esto incluye todo el contenido actual que hayas subido en alta calidad”.

¿Qué tienes que hacer? En realidad, nada. Simplemente espera a que llegue esa fecha. Si quieres saber más o menos durante cuánto tiempo podrás seguir subiendo tus fotos, Google ha creado un cálculo personalizado que muestra cuánto tiempo te queda para llegar al límite de tu cuota.

Este cálculo se basa en la frecuencia con la que haces copias de seguridad de tus fotografías, vídeos y otro contenido en tu cuenta de Google. No obstante, aseguran que te enviarán avisos cuando te aproximes a tu límite de almacenamiento.

¿Por qué? Bueno, ya lo sabes de sobra: “If you are not paying for the product, you are the product” -“Si no pagas por un producto, tú eres el producto”-. Google, desde 2015, ha usado Fotos para entrenar sus algoritmos de machine learning y de reconocimiento de imágenes. Parece que el gigante ya no necesita tus imágenes.

