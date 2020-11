Alzórriz pide a Esparza que "deje de llorar por las esquinas" y "se ponga el mono de trabajo" para aprobar Presupuestos

Alzórriz ha afirmado, en declaraciones a los medios antes del pleno del Parlamento de Navarra, que estos Presupuestos "son fundamentales, de emergencia foral, y tienen que salir por parte de este Parlamento con el mayor consenso posible". "Por eso le decimos a Navarra Suma y a su portavoz, Javier Esparza, que deje de llorar por las esquinas, que deje de patalear, que se ponga el mono de trabajo, que atienda las necesidades de los ciudadanos, que no admiten vetos y que necesitan soluciones", ha asegurado.

Ramón Alzórriz ha defendido que "esas soluciones pasan por un Presupuesto social" y ha dicho que "ya vale de estar permanentemente diciendo si me llaman o no me llaman". "Navarra Suma ha tenido la oportunidad de sumarse a unos Presupuestos que son los que necesita la ciudadanía navarra", ha dicho.

Tras ello, ha considerado que "quien no haga posible que estos Presupuestos salgan adelante imposibilita que los fondos necesarios para la ciudadanía lleguen a esas necesidades y quien se niegue a aprobar los Presupuestos de Navarra y del Estado imposibilita también que lleguen los fondos europeos para la recuperación de nuestra tierra". "No es una broma, es una necesidad social, y cuando hay una necesidad social la política tiene que ponerse al servicio de la ciudadanía. El Gobierno se ha puesto al servicio de las necesidades de la ciudadanía con los Presupuestos que trajo ayer", ha defendido.

Además, el portavoz socialista ha sostenido que este Gobierno foral "ha posibilitado la negociación presupuestaria con todos los grupos que había en la Cámara y ha habido un grupo que más allá de mirar a las necesidades de la ciudadanía navarra se ha preocupado más de vetar y de excluir a una formación política a la que han votado miles de navarros". "Nadie ha excluido, todo el mundo ha tenido la posibilidad de negociar", ha insistido.

Ramón Alzórriz ha asegurado que "con Navarra Suma se ha puesto la posibilidad de negociar, y Navarra Suma ha podido negociar estos Presupuestos, ha podido incidir en estos Presupuestos y seguro que hay partidas -defendidas por Navarra Suma- en los muchos debates de este Parlamento que están dentro de ese Presupuesto". "Que mire los Presupuestos y diga si no los apoya por el contenido o porque Bildu los posibilita, porque entonces la ciudadanía verá qué es importante para Navarra Suma", ha indicado.

Sobre la situación de las negociaciones, Ramón Alzórriz ha señalado que "el Gobierno ha sido claro, ha dicho que sigue negociando par aprobar los Presupuestos, y cuando tenga esa certeza lo comunicará". "Tiene que ser en un tiempo breve", ha indicado.