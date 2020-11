El Palau de l'Almirall s'obrirà als valencians

El Palau de l'Almirall serà molt més que la seu de la Conselleria d'Hisenda. També es convertirà en un espai pel qual poder passejar per a admirar les ruïnes romanes que amaga en el subsòl, els banys de l'Almirall o el pati gòtic d'aquesta joia del segle XIV.

Però encara caldrà esperar almenys 1 any i 3 mesos: Hisenda ja ha représ les obres de rehabilitació, com s'aprecia en la imatge, però aquestes s'executaran en un termini de 15 mesos. I és bastant el treball que els operaris hauran de realitzar.

L'edifici no es reformava des de fa 30 anys i pateix patologies que afecten directament la seua estructura: s'han de consolidar alguns fonaments, substituir peces originals de pedra picada (fustos i capitells trencats), reconstruir els elements que eviten que l'aigua de la pluja es filtre...

També volen fer del Palau un lloc sostenible, que siga accessible i que estiga protegit dels incendis. Per a això substituiran les finestres, instal·laran nous sistemes de climatització i d'enllumenat, posaran ascensors i condícies adaptades, etc. Però a més, Hisenda ha decidit anar “més enllà” i també obrirà “les zones més emblemàtiques del Palau del Almirall a tota la ciutadania valenciana. Es dissenyarà un itinerari cultural per l'edifici”, va assenyalar el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler.

L'immoble encara conserva part de l'estructura i detalls arquitectònics originals. Vestigis d'això són el pati-vestíbul, les sales amb els enteixinats policromats de l'entresòl del Palau o els banys de l'Almirall, per la qual cosa han redactat un pla museogràfic. També posaran a la disposició del públic les ruïnes de l'antiga ciutat romana que un dia va ocupar aquest espai del carrer Palau.

Totes aquestes actuacions per a posar a punt al palau es faran en dues fases: primer s'adequarà l'edifici del carrer Palau 14 i, després, el del número 12 i el de Miracle 5. Les obres costaran 5.386.556 euros. La meitat d'eixos diners procedeixen dels fons europeus Feder, que financen projectes que afavoreixen una economia baixa en carboni.

Els contratemps que van sorgir

L'execució d'aquesta obra va ser adjudicada l'any 2017 a Acciona. Van començar els treballs però als set mesos van haver d'interrompre's: van donar amb problemes imprevistos i, a més, van trobar restes arqueològiques, una cosa que sempre retarda aquest tipus d'actuacions.

L'empresa va redactar un nou projecte que, ara sí, tenia en compte aquestes particularitats, però la intervenció eixiria més cara. Llavors l'Òrgan de Contractació va haver de redactar un altre projecte que recollira que aquestes obres eren necessàries per a poder justificar el nou cost.