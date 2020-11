Inusual entrevista de 'La Resistencia' a Nathalie Seseña y a su perro Pepe: queja 'perruna' y cumpleaños inédito

Con motivo de su nueva película, Ni de coña, Nathalie Seseña visitó por primera vez el plató de La Resistencia y no lo hizo sola, sino acompañada por su inseparable perro Pepe.

Una inusual visita que, a la postre, acabó dando dando una surrealista entrevista a David Broncano, que supo sacarle todo el partido del mundo a sus invitados.

Durante la charla, que se centró en gran parte en el animal, hablaron de la manera de caparlos y del porqué. Además, la actriz denunció la cantidad -miles- de perros que se abandonan al año solo en España.

Muchos querríamos arrancarle los huevos a nuestro mejor amigo. Problem? #LaResistenciapic.twitter.com/OYhTIWwT6G — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 11, 2020

También realizó una queja en boca de estos animales. Según la actriz, a los perros no les gusta que saquen siempre imágenes de ellos follando en el programa. El motivo, cree David Broncano, presentador del espacio, es que lo hacen al aire libre, por lo que es casi inevitable que no pase y se puso a él mismo como ejemplo. "Si me pongo a hacerlo en Plaza de España, ¿qué le voy a hacer?", señaló.

🐕🐕 Pues si a los perros no les gusta que les saquemos follando en el programa, que se hagan un late night ellos y listo. #LaResistenciapic.twitter.com/xe6D8x21sP — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 11, 2020

Durante un momento de la entrevista, sorprendieron a la actriz al cantarle el cumpleaños feliz. En realidad, era un momento inédito para el programa, ya que era la primera vez que pasaba algo así "en cuatro años".

La entrevista transcurrió también por otros momentos surrealistas, como la explicación de Broncano a las técnicas que utiliza Nacho Vidal en los rituales con los sapos de los que, por cierto, la intérprete de LQSA no tenía ni idea.