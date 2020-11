Dani Mateo 'descubre' mensajes ocultos en el teletexto: "Me he pasado toda la mañana mirándolo"

Cuando parecía que era algo del pasado y que nadie lo usaba, Dani Mateo destacó este miércoles en El intermedio que el teletexto está viviendo una nueva vida en este siglo gracias al uso indebido que le han dado unos presos.

"¡Alerta, la delincuencia nunca descansa!", exclamó el colaborador del programa de La Sexta al comienzo de su sección. "Siempre encuentra nuevos métodos para hacer el mal, incluso dentro de la cárcel", señaló.

Y añadió que "incluso a través de medios que nadie más usa como, por ejemplo, el teletexto, que sigue teniendo tirón, pero solo lo peta entre rejas, como el tabaco negro". Y explicó que "en concreto en la prisión de A Lama, en Pontevedra, donde han capado todas las televisiones"

"Han descubierto que los presos hacían sus trapicheos y mandaban mensajes al exterior a través de las páginas de contactos y anuncios de compra-venta del teletexto", afirmó el periodista.

Mateo confesó que "me he pasado toda la mañana mirándolo, a ver si encontraba algún mensaje sospechoso y vaya que si los he encontrado...". El colaborador comentó uno, "totalmente real", en el que un chico de 18 años buscaba "una chica para pasear".

El periodista se dirigió al usuario: "Jesús, no pongo en duda que seas simpático y que seas buena persona, pero si tuvieras esos años no dirías discjockey, dirías DJ como toda la gente de esa edad".

"¡Qué narices! Si tuvieras 18 años no sabrías ni lo que es el teletexto", exclamó Mateo, que siguió mostrando mensajes en la sección e compra-venta de los que desconfió de su contenido original.

Pero el que más le hizo dudar fue uno con una oferta singular: "Se vende ordenador de mesa, seminuevo; dos televisiones a color de 14 pulgadas; un equipo de música y una ninfa cacatúa macho que habla muy bien".

"Claro... la típica cacatúa que entra en el lote de productos electrónicos pasados de moda en los años 80. Si me está viendo el vendedor tengo que decirle algo: Quiero una ninfa cacatúa, dos loros panameños y cincuenta cotorras argentinas", afirmó Mateo mientras le guiñaba el ojo.

"¡Que no es para mí, es para un amigo!", señaló el colaborador. "La buena noticia es que gracias a esto el teletexto está viviendo una segunda juventud, lo malo es que deja la puerta abierta a que también vuelva el chat de Terra...", concluyó.