Pablo Motos: "Un día me puse tan pedo que me tuvo que llevar a casa El Cigala"

El hormiguero recibió este miércoles la visita musical de la semana, que corrió a cargo del dúo Ladilla Rusa. Tania y Víctor saltaron a la fama gracias a su tema Macaulay Culkin (que popularizó El Monaguillo en su sección de Japón) y presentaron su nueva canción, A un metro y medio de ti.

Tras la entrevista, llegó el turno de la sección de Trancas y Barrancas, que en esta ocasión se tituló 'El súpertest súpercomprometido del fiestero profesional', que quiso averiguar cómo eran de juerguistas los invitados y Pablo Motos.

La primera pregunta que hicieron las hormigas fue: "¿Alguna vez has visto fotos tuyas que no recuerdas haberte hecho?". Los tres contestaron afirmativamente, y el presentador comentó que "me sabe muy mal perder el control, hacerme una fotografía y no saber por qué me la hice".

"¿Alguna vez habéis estado de juerga con alguien muy famoso?", quiso saber Barrancas. También contestaron que sí, pero Motos afirmó que "no me da la gana decir con quien", pero Tania y Víctor señalaron que "hemos estado de fiesta con Arturo Valls".

Trancas comentó que "yo también he estado de juerga con Arturo", y el presentador también se sumó a los que habían salido de fiesta con el conductor de ¡Ahora caigo! y Mask singer. "No hay nadie que no haya estado con Arturo Valls", añadió Barrancas.

"Con El Cigala me he ido tres veces de juerga y en una de las cuales venía Enrique San Francisco. Cuando entrábamos a los bares daba miedo, era tremendo", recordó Motos. "Me puse tan pedo que me tuvo que llevar a casa El Cigala", añadió, para sorpresa de los Ladilla Rusa y las hormigas.

El presentador contó lo sucedido aquel día: "Recuerdo que era de día, ya no vocalizaba muy bien, y él me dijo que me llevaba a casa. Hubo un momento de mi vida precioso que no olvidaré jamás: Estaba en el asiento de atrás de un taxi, estaba saliendo el sol y le dije a El Cigala que me cantara".

"Se me puso a entonar al oído un temita y así me fui a casa a dormir", añadió. El cantante de Ladilla Rusa comentó entre risas que "si te hubiéramos cantado nosotros al oído habrías tenido pesadillas", mientras que Tania señaló que "no te habrías acostado".