Bellido (PP) analizará con Albás (Cs) "el grave error" de la campaña del 25N y ver si "hay responsabilidades"

En una rueda de prensa telemática, el primer edil ha comentado que "se hablará entre los partidos de posibles responsabilidades, determinar qué es lo que ha pasado y, sobre todo, de futuro, en el que hay que evitar entre todos que se vuelva a repetir esta situación".

En primer lugar, Bellido ha vuelto a "pedir perdón por un error impropio de este gobierno local en la campaña que apenas tuvo una hora de recorrido, porque cuando la vimos, y también es la impresión de la primera teniente alcalde, nos dimos cuenta que era un error impropio de este gobierno, que no representa lo que se interpretaba de una campaña, que podía ser bienintencionada, pero desacertada en la concepción, y no era lo que se pretendía transmitir".

Según ha dicho, "se interpretaba un mensaje absolutamente erróneo que no compartimos y esa interpretación no representa a lo que piensa ni el gobierno local, ni yo como alcalde, ni tampoco el grupo de Cs como socio de gobierno, que fue el que además, después de tener conversaciones con ellos, decidió también retirarla", con lo que "queda evidente que ese no es nuestro pensamiento" y "tocaba retirarlo".

"El error nos duele especialmente", ha admitido el regidor, por meterse "en polémicas y debates estériles e inútiles" que él ha criticado "en infinidad de ocasiones", ha recordado el primer edil, quien ha pedido "disculpas" por "el grave error" por esta campaña de la que "no queda rastro en toda la ciudad".

LAS RELACIONES PP-CS "SIGUEN IGUAL"

Además, el alcalde ha asegurado que "las relaciones entre PP y Cs siguen igual, porque todos podemos tener errores, más o menos importantes, de una forma o de otra", a lo que ha agregado que "eso es lo normal en un gobierno local".

Por eso, ha remarcado que tendrán que "estar todos atentos en los grupos del gobierno cuando se lancen mensajes institucionales y campañas, para evitar que se reproduzcan este tipo de errores".

De hecho, ha valorado que "hasta ahora se ha trabajado con una confianza mutua y durante un año y medio no se han producido este tipo de disfuncionalidades, aunque ahora se ha producido una", algo que "hace que haya que estar más atentos para no repetir errores graves por los dos partidos que sustentamos es el gobierno, en cualquiera de sus delegaciones".

"RECTIFICAR ES DE SABIOS"

Mientras, Albás también ha pedido "perdón cuando uno se equivoca" y se suma a "las disculpas por haber sacado esa campaña", al tiempo que ha remarcado que "somos humanos y rectificar es de sabios". "Nos dimos cuenta del error y tan pronto nos dimos cuenta se ha retirado esa campaña", ha defendido.

Así, considera que "hay que poner en valor esa reacción rápida" ante "la equivocación", de manera que "este equipo de gobierno ha dicho de forma responsable perdón, nos hemos equivocado y se retira la campaña", ha enfatizado, criticando que "en algunas ocasiones otros se equivocan y no pasa nada, tiran para adelante".

En definitiva, la portavoz de Cs ha declarado que la intención no ha sido generar esta situación "tan complicada, desafortunada y desagradable".

LA RETIRADA Y CRÍTICAS

En concreto, la Delegación de Igualdad informó de su retirada a las horas de presentar la campaña, para "evitar polémica alguna sobre el sentido del mensaje", criticado por grupos de la oposición como PSOE, IU y Vox, que exigieron también su retirada.

Desde Igualdad trasladaron en una nota que "el objetivo ha sido poner en marcha una campaña de concienciación en la que se pusiera el foco en el daño emocional que sufren los menores que presencian cómo su padre agrede a su madre en el seno del hogar familiar".

Así, aclararon que "en ningún caso, y bajo ningún concepto, se ha pretendido estigmatizar la figura paterna, sino llamar la atención sobre un grave problema que sufren los menores que se encuentran en esta situación y llegar al maltratador, que sea consciente del daño que provoca en los hijos".

Frente a ello, desde el PSOE exigieron "la retirada inmediata de esta campaña discriminatoria" y que "se pida perdón a los padres y se asuman responsabilidades".

Mientras, desde Vox también exigieron que se retirara "de modo inmediato" al "atacar a la familia y criminalizar a los padres", a la vez que la han tachado de "miserable" y en esta jornada han advertido de que "la polémica campaña responde fielmente al II Plan de Transversal de Género", elaborado por "una activista cercana a Podemos en 2019 y encargado por el PSOE", y que "ha sido asumido como propio por el gobierno de José María Bellido y dotado con un presupuesto de casi 300.000 euros entre todas las delegaciones", entre otros aspectos.