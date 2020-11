El PP critica que el PSOE en la DPZ haya votado en contra de destinar 5 millones al sector hostelero

En su intervención en el Pleno, Artajona ha defendido la posibilidad de invertir 5 millones en el sector para "minimizar" el "enorme impacto" de la pandemia en los bares de la provincia. Ha recordado que estos espacios también ayudan en la lucha contra la despoblación.

"Estos establecimientos son un elemento socializador y vertebrador de nuestros pequeños municipios, pero muchos de ellos están al borde de la ruina por las durísimas restricciones por la COVID-19". Ha fijado la aportación de los 5 millones a cargo del remanente de la institución provincial.

El PP ha señalado que "paradójicamente" en este mismo Pleno el PSOE ha presentado otra moción, que hablaba de apoyo a la hostelería, y que ha salido adelante, aunque no contaba con ningún compromiso económico.

"Si a varios de los grupos que representan a los municipios en la provincia les parece que es pronto para establecer unas ayudas para la hostelería es que estamos en las manos equivocadas", ha advertido Artajona, quien ha alertado de que muchos establecimientos, que se han visto obligados a cerrar en algún momento de la crisis sanitaria, "ahora no pueden levantar la persiana".

"El 30 por ciento de todos ellos se arruinarán definitivamente en 2021 dejando a miles de familias en el paro. Si esto no merece una actuación urgente, ¿qué lo merece?", se ha preguntado Artajona, quien ha recordado que mientras en estos nueve meses de pandemia algunos han podido "teletrabajar" y otros "acogerse a los ERTE -expedientes temporales de regulación de empleo-, otros "directamente se han quedado sin trabajo".

Ha evidenciado que una nueva ola de la pandemia está "acotando" a la comunidad autónoma, por lo que esta moción la ha considerado "esencial" para mantener "la vida en los pueblos". "En muchos de nuestros municipios, el bar o la cafetería son un verdaderos espacio social, en muchos sirven de tienda de ultramarinos, y no hace falta que les diga los esfuerzos que tienen que hacer los alcaldes para encontrar a alguien que quiera aventurarse a llevar el bar del pueblo y sacarse un pequeño sueldo para vivir".

Estos espacios, ha continuado, "forman parte de ese tejido empresarial y económico del municipio, unos y otros forman un sector estratégico para la economía y el desarrollo de nuestros territorio". Ha añadido que son "fuente de reclamo para nuestro patrimonio turístico" y forman parte de "los sectores más castigados por la crisis, los que más están sufriendo las medidas restrictivas" para evitar la propagación del coronavirus.

Asimismo, ha considerado que el Plan para el sector que ha presentado el Gobierno de Aragón es insuficiente, puesto que solo es una subvención de 5 millones para todo Aragón, los otros 10 millones puestos encima de la mesa son para que los hosteleros "se endeuden más".

Al respecto, ha agregado que frente a los mil euros por establecimiento que ha ofrecido el Ejecutivo autonómico, esta iniciativa supondría 3.000 euros más para los hosteleros de la provincia de Zaragoza.

ESPERANZAS

En este sentido, desde el PP han lamentado que "la alianza entre PSOE e IU eche por tierra las esperanzas de los hosteleros de la provincia" y que los últimos meses hayan estado plagados de "escenificaciones de colaboración" y "cheques en blanco"; y han denunciado que los ciudadanos "están hartos de que las Administraciones se pasen la pelota de una a la otra".

La moción presentada por el PSOE ha sido calificada por el portavoz popular como "una tomadura de pelo", "papel mojado" y "la manera menos oportuna de reírse del sector". "Que el primer punto recoja una declaración de intenciones en la que se pide instar al Gobierno de la nación a que siga promoviendo y aumentando en la medida de lo posible medidas destinadas a apoyar a los colectivos afectados es para ganar el premio al mayor brindis al sol del PSOE en esta institución desde que empezó la pandemia", ha explicado Francisco Artajona.

"¿Cómo puede ser que todavía, desde julio, cuando decidimos apoyar el Programa de Reactivación Económica del Gobierno de Aragón, aportando cinco millones desde esta institución, no sepamos dónde está dinero?", ha preguntado el portavoz popular. "¿Cuándo van a firmar el convenio entre diputaciones y DGA al que se comprometieron delante de los medios de comunicación y que cifraron en 39 millones? No nos hablen de colaboración institucional si luego esa colaboración es tan lenta que la ayuda no llega. Hagan su labor por Diputación".

La moción sí que ha contado con el apoyo de los grupos de Ciudadanos, Vox y Podemos-Equo.