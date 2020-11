Úbeda abre este jueves su albergue de temporeros en un antiguo concesionario de coches

"Hace dos semanas esto era un concesionario y un taller de coches y en tiempo récord, gracias al trabajo de operarios municipales, este espacio se ha convertido en un albergue para los inmigrantes que están llegando ya a nuestra ciudad, y además que es un lugar con calidad, con dignidad y con seguridad para los tiempos en los que estamos", ha dicho la alcaldesa, Antonia Olivares, que ha visitado las instalaciones.

En cuanto a la apertura, Olivares sí ha dejado claro que, respondiendo a motivos de seguridad, los inmigrantes que accedan a este lugar tendrán que contar con una prueba PCR, lógicamente con resultado negativo, que se hayan realizado a través del Centro de Salud. "A ese respecto aún estamos trabajando con la Junta de Andalucía", ha resaltado.

Al hilo de esto, ha añadido la alcaldesa, desde Sanidad se ha solicitado un listado de las personas que van llegando, con el objetivo de dar una cita para la realización de la prueba.

En este sentido, una de las dudas y preocupaciones es que en la actualidad los test se realizan por la mañana, pero hay autobuses con inmigrantes que llegan en horario de tarde. "Nuestra incertidumbre es qué pasará con ellos, ¿se los harán por la tarde o esperan al día siguiente? Y esa parte es la que estamos intentando solucionar con la Junta", ha apuntado.

La alcaldesa ha subrayado que el Ayuntamiento de Úbeda ha asumido toda la responsabilidad de este dispositivo. "Este albergue será el que más plazas tiene en la provincia de Jaén. Contamos con un total de 60 plazas, 51 para hombres y nueve para mujeres. Somos un ejemplo en la provincia de Jaén", ha apostillado con un matiz, que hasta ahora "no se ha contado con ayuda de "nadie"" ya que se ha solicitado subvención a la Junta de Andalucía, "pero hasta la fecha no hay indicio de si se reconoce la subvención y si se reconoce por qué cantidad".

El albergue cuenta con servicio de alojamiento, comedor, servicios, duchas, taquillas y lavandería, más una zona aislada para contactos estrechos con positivos de coronavirus. "Creo que este albergue temporal es de lo mejor que se puede encontrar en nuestra comunidad autónoma en este momento", ha afirmado.

Si bien es cierto, que la alcaldesa ha dejado claro que la intención del Gobierno local es que no duerma ningún temporero inmigrante en la calle. Pese a ello, ha dejado claro, que desde el Ayuntamiento de Úbeda no se puede obligar a ninguno a que suba al albergue o que se realice un test. "Si esa persona decide no hacerse un test pues estará cerrándose las puertas de este albergue, porque es un requisito indispensable, para éste y para el resto de la provincia", ha asegurado.

Por todo ello, se trabajará de una manera muy didáctica con los temporeros que lleguen a nuestra ciudad en busca de un trabajo en la recolección de aceituna, se les informará de los servicios que se ofrecen así como de los requisitos necesarios para acceder a tales servicios, desde el Piabit, localizado en la Estación de Autobuses de Úbeda, atendido por un mediador intercultural. "Esperamos que la respuesta sea positiva y se consiga el objetivo con el que se pone en marcha este dispositivo especial", ha dicho.

En otro orden de cosas, para la contratación de los temporeros se mantuvo una reunión previa con agricultores y cooperativas, con la idea de trasladarles que este albergue iba a ser el único punto de encuentro entre posibles trabajadores y empresarios, para formalizar una contratación.

Para ello ya se ha creado y acondicionado una zona específica en el edificio para tal fin, con la intención de no tener otros puntos en la ciudad y centralizar todo en el albergue.

Por otro lado, la alcaldesa ubetense ha destacado el trabajo de coordinación que se ha realizado con otros colectivos, asociaciones y ONG en este dispositivo, como cada año.

Un ejemplo de ello es Cáritas, que se encargará de la elaboración de las comidas del mediodía, que este año no se ofrecerá en sus instalaciones, sino en el propio albergue. "Cáritas nos traerá la comida en recipientes individuales y personal del albergue será el que lo reparta", ha confirmado.

En cuanto al desayuno y la cena, correrá a cargo del Ayuntamiento, aunque sí es cierto que ya hay asociaciones que han mostrado su colaboración, como es el caso de la Unión de Cofradías de Semana Santa, que llevará a cabo una campaña de recogida de alimentos para ayudar.

Así las cosas, la regidora local ha agradecido el apoyo logístico a la Academia de Guardias de la Guardia Civil de Úbeda-Baeza, por la cesión de camas y taquillas, y a Cruz Roja también por donación de camas.