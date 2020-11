La OCU selecciona siete detergentes realmente ecológicos y que no dejan restos de suciedad

Cada vez son más las marcas de electrodomésticos que apuestan por programas ECO para ahorrar energía y recursos. Del mismo modo, las diferentes marcas de limpieza del hogar tratan de crear productos que combinen la eficacia y la sostenibilidad.

Para analizar el respeto por el medioambiente, el precio y los resultados que ofrecen estos productos, la Organización de Consumidores y Usuariosha analizado 31 marcas de detergente para lavavajillas y ha señalado aquellos productos más ecológicos, que limpian de manera eficaz sin usar ingredientes químicos, tóxicos o agresivos.

Los 31 detergentes para lavavajillas son "todo en uno", por lo que no hace falta añadir abrillantador en cada lavado. Además, están presentes los tres formatos más comunes: pastillas, cápsulas y gel, tanto de productos convencionales como "eco".

Seis detergentes ecológicos para lavavajillas

Tras el análisis, la OCU señala seis detergentes "verdes", es decir, seis detergentes que han considerado ecológicos. Cinco de ellos, llevan la etiqueta ecológica europea Ecolabel. Son los siguientes:

SEVENTH GENERATION All in one Free&Clear (pastillas)

FROSCH Bicarbonato de sodio (pastillas)

FINISH Power Gel 0% sin fosfatos

FROSCH Limón verde (en gel)

FLOPP Eco lavavajillas (cápsulas)

FINISH Powerball 0% sin fosfatos (pastillas)

El producto Finish Powerball 0% sin fosfatos en pastillas, aunque no cuenta con la etiqueta Ecolabel, tiene la misma composición "verde" que el producto en gel de la misma marca. Sin embargo, se diferencia bastante en el precio, ya que la versión gel es más cara.

Por último, el galardón ecológico de la OCU es para dos de los detergentes de lavavajillas, eficaces y con poco impacto ambiental. En primer lugar, el ya mencionado Seventh Generation All in 1 Free & Clear en gel, que tiene un precio de 7,5 euros y un precio por dosis de 0,32 euros. Por otro lado, la OCU menciona también el Finish All in max Power en gel, con un precio de entre 7,57 y 10,5 euros, es decir, un precio por dosis de 0,23 euros.