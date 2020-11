Coronavirus.- Xest manté el dispositiu sanitari aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament de Xest (València) manté el dispositiu sanitari davant la carrera de MotoGP del Gran Premi de la Comunitat Valenciana, que es disputa aquest diumenge en el circuit Ricardo Tormo de Xest, per a controlar les entrades a la població i per precaució davant la possible arribada de visitants.