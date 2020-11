València recorre a la inversió i al deute per a combatre la crisi sanitària, social i econòmica del coronavirus

El pressupost municipal de València per a 2021 se centrarà en fer front a les tres crisi del coronavirus: la sanitària, l'econòmica i la social. Malgrat que els comptes s'han dissenyat en un context d'incertesa, que pot canviar tant a millor (si es consolida la consecució de la vacuna) o a pitjor (si augmenten els casos o els tancaments de negocis i els acomiadaments), l'Ajuntament ha optat per recórrer de nou a l'endeutament per a aconseguir uns comptes "moderadament expansius" que combinaran la congelació d'impostos i taxes municipals amb un augment de la despesa corrent i de les inversions per a estimular l'activitat econòmica i, per tant, l'ocupació.

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, han presentat aquest dimecres les línies mestres d'un pressupost que s'eleva fins als 914,88 milions d'euros, el més alt de la història municipal, enfront dels 898,38 milions de 2020, quan no hi havia pandèmia, és a dir, un 1,83% més. El projecte es portarà al ple aquest mateix mes.

Malgrat que els comptes creixen en 16,5 milions, destinaran 18,15 milions a accions directes enfront del coronavirus. Aquesta diferència serà possible gràcies a la retallada en tres àrees: Protocol, Publicitat i Festes, que descendeixen "perquè altres partides puguen pujar", ha explicat Ribó.

En el capítol d'ingressos, la caiguda de l'activitat econòmica suposarà un impacte negatiu de 36 milions d'euros en la recaptació (24,3 milions menys en plusvàlues i ICIO i 9 milions en llicències urbanístiques i multes de trànsit), al que se sumarà la congelació dels tributs i taxes, un acord "plenament vigent" del Pacte de Reconstrucció signat pels 31 regidors de Compromís, PP, PSPV i Ciutadans (només es va quedar fora Vox) dels 33 de la Corporació. A més, segons Sanjuán, el Govern local "deixa la porta oberta" a altres mesures com la suspensió de taxes en comerç i hostaleria que ja ha aplicat en 2020 en funció de l'evolució de la pandèmia.

En l'altre costat de la balança, la previsió d'ingressos provinents de l'Estat i de la Generalitat (amb la finalitat del programa d'ocupació jove, però amb 10 milions d'euros més per a construcció de centres educatius en el marc del pla Edificant) dóna un respir a les arques municipals.

Com és possible llavors que puge el pressupost? Amb un canvi de rumb en matèria d'endeutament, ja que està previst recórrer a aquesta eina per a demanar als bancs 48,53 milions d'euros en 2021, enfront dels 6,28 milions de 2020. El sanejament dels comptes municipals, que han passat d'un deute de 750 milions d'euros al juny de 2015 als 297 amb els quals es preveu finalitzar aquest any 2020 després d'haver-se amortitzat 42,25 milions d'euros. Aquesta xifra suposarà un volum del 35,5% sobre els ingressos totals, molt per davall del 75% establit com a límit legal, la qual cosa dóna més marge financer al Consistori per a imprevistos.

El deute podria fins i tot incrementar-se per a escometre projectes com el soterrament de les vies del canal d'accés ferroviari, el conveni del qual se signarà l'any que ve i que preveu que l'Ajuntament pague el 25%, o l'assumpció per part de l'Estat del deute de la Marina, on s'inclou l'amortització d'entre 10 i 12 milions d'un préstec derivat.

Respecte a les despeses, la "factura de la Covid" s'emportarà 18,15 milions d'euros, encara que pràcticament tot el pressupost s'ha reorientat a combatre els efectes sanitaris, econòmics i socials de la pandèmia de manera transversal.

Crisi sanitària

A aquest àmbit es destina una injecció extra de 5,43 milions d'euros. Anirà fonamentalment a la neteja i desinfecció de col·legis, que augmenta un 36% respecte a 2020, fins als 6,45 milions d'euros. També es multiplica de manera exponencial la compra de material de protecció per a personal, la neteja d'edificis municipals i l'adquisició de servidors, equips informàtics i programes per al teletreball.

Crisi social

Els 5,38 milions d'euros addicionals d'aquesta partida van per a l'àrea de Benestar Social, que puja un 11,5%, principalment a atenció a col·lectius vulnerables, menjar a domicili i assistència domiciliària, fins a aconseguir els 38 milions d'euros. Els fons per a atenció a persones majors creixen un 9,4% i els programes d'habitatge un 44%, fins als 3,17 milions d'euros.

Crisi econòmica

Aquest és l'àmbit de lluita contra els efectes del coronavirus que més s'incrementa i suma 7,34 milions d'euros addicionals. La principal partida, amb 6,11 milions, va destinada al turisme i els seus derivats, un dels sectors més afectats, que amb 7,31 milions creix un 58,5%. A continuació figura el foment de l'ocupació, amb 6,11 milions (un 15,7% més), seguit d'innovació i projectes europeus (5,83 milions), suport a l'emprenedoria (4,71 milions, un 57% més) i ajudes al comerç, que es disparen un 319% i freguen els 2 milions d'euros.

Inversions

Respecte a les inversions, s'incrementen un 15,13% respecte al present any, i aniran fonamentalment dirigides a les infraestructures urbanes (reurbanització de places, amb les de la Reina i l'entorn del Mercat Central i de la plaça Ciutat de Bruges com a principals actuacions), al manteniment de carrers i asfaltat de vials i a la mobilitat sostenible, amb l'extensió de la xarxa de carrils bici.

Les d'àmbit més purament municipal inclouen un nou sistema de comptabilitat per als serveis de l'Ajuntament que costarà 3 milions d'euros, reformes d'edificis i espais en el Cabanyal en el marc de l’Edusi per 914.000 euros, el projecte de reforma del Palau de la Música i la megafonia de l'hemicicle (600.000 euros), inversions informàtiques (1,8 milions) i la reforma de la Casa de les Roques (Museu del Corpus, 130.000 euros).

Les obres de subministrament d'aigua preveuen una elevada inversió (14,4 milions d'euros), amb actuacions en el Passeig de la Ciutadella, Peris i Valero, sistemes de telelectura i la instal·lació de plaques solars en edificis. Són segons Ribó, “obres que no donen vots” perquè no es veuen, igual que les de sanejament, a les quals es destinaran 2,7 milions d'euros.

A inversions en jardins (plaça Manuel Granero, replantació d'arbres en escocells en els barris) es destinaran 2,2 milions d'euros, i 3,58 aniran per a actuacions en l'edifici de Bombers de l'avinguda de la Plata. La instal·lació i soterrament de contenidors s'emportarà 900.000 euros, i la reforma del Parc del Gulliver, 400.000 euros.

Altres inversions preveuen iniciar el projecte de rehabilitació de la Ceramo (250.000 euros), de l'Almàssera de Marxalenes (670.000 euros), de la Farinera (2,7 milions d'euros) o la urbanització de l'entorn de Sant Vicent de la Roqueta (238.000).

El pla Edificant, que sufraga la Generalitat, reflecteix 16 milions d'euros (10 més que l'any anterior) en transferències per a tres centres llargament reivindicats: el CEIP Sant Ángel de la Guarda, el CEIP 106 de Malilla i l'IES Peset Aleixandre de Patraix.

En urbanisme i habitatge, dos projectes emblemàtics s'emporten bona part de la inversió: la reurbanització de la plaça de la Reina (10,3 milions d'euros) i de l'entorn del Mercat Central i la Llotja (7,45 milions). A més, hi ha 400.000 euros per a la primera superilla del carrer Palleter i adjacents, 217.000 euros per a la reurbanització d'Isabel la Catòlica i 279.000 euros per a la reforma de la plaça Segòvia, en el barri de l’Hort de Senabre.

El pla Reviure de rehabilitació d'habitatges per a lloguer assequible contempla 500.000 euros de pressupost.

Per a finalitzar amb el capítol d'inversions, les de Mobilitat preveuen una anualitat de 150.000 euros per al carril bici de l'avinguda del Cid, i també s'inclouen 2,4 milions d'euros per a l'asfaltat de carrers, voreres, túnels i ponts. Per a infraestructures esportives s'han pressupostat 1,2 milions d'euros per al pavelló de Sant Isidre, el poliesportiu de Natzaret i el camp de rugbi del tram V del Jardí del Túria.

Pensades per a la recuperació i sense retallades

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, ha manifestat que es tracta d'uns comptes "pensats per a donar eixida a la crisi sanitària, social i econòmica del coronavirus" que permetran "avançar" en eixe sentit. Per part seua, l'edil d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha destacat la "incertesa" a l'hora d'elaborar el pressupost, si bé ha afirmat que l'Ajuntament de València "no escatimarà cap esforç perquè el sot dure el menys possible". En la seua opinió, la resposta a l'actual crisi no serà com la de 2008, és a dir, amb retallades de la despesa pública, sinó que anirà dirigida a estimular l'economia i els serveis municipals.

Negociacions amb PP i Cs

Respecte a la valoració política, tots dos dirigents han mostrat la seua major sintonia amb Ciutadans, amb el portaveu del qual, Fernando Giner, s'han reunit l'alcalde i els vicealcaldes abans de presentar públicament els comptes per a avançar en un possible suport d'aquesta formació. Segons Sanjuán, hi ha un "acord pràcticament total" en les prioritats (com la reactivació econòmica i les ajudes a l'educació de 0 a 3 anys).

Per part seua, Giner ha afirmat que si Ribó vol l'abstenció del seu partit, "ha de signar un document comprometent-se a dedicar els romanents a complir amb les famílies, els autònoms i les pimes", i que un 'sí' només seria possible si, a més, "elimina les subvencions nominatives al pancatalanisme".

Respecte al PP, tant Ribó com Sanjuán han criticat les exigències d'aquest partit. De fet, l'alcalde les ha qualificades de "carta als Reis Mags" o "miracle econòmic", mentre l'edil d'Hisenda ha sostingut que la seua portaveu, María José Catalá, "no demostra molta valentia en buscar excuses per a no acordar".

Des de la formació popular, Catalá ha replicat que el projecte de comptes del Govern del Rialto "és el pressupost de tancament de persianes del comerç i hostaleria i oci, no prioritza el suport a autònoms i pimes, les ajudes són insuficients i es manté l'acanada fiscal de Ribó amb les pujades realitzades els anys 2016 i 2020", ha afirmat la portaveu del Grup Municipal Popular, que aposta per un paquet d'ajudes al sector econòmic de 60 milions d'euros.

"No es recull cap de les propostes del Grup Municipal Popular, especialment dues d'elles necessàries per a la recuperació econòmica de la ciutat i frenar l'atur: la rebaixa d'impostos i l'augment de les ajudes al sector econòmic perquè arriben a tots els afectats per la crisi", assenyala Catalá.