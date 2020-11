'Consumeix de veres, consumeix Comunitat', una campanya per a mobilitzar les compres i el consum de productes valencians

La iniciativa sorgeix de l'Associació per a la Distribució i Comerç del Moble de la Comunitat Valenciana (Comerç Moble), però busca anar més enllà, ser transversal, i conjuminar a tots els sectors per a millorar la situació de productes i servicis 'made in la Comunitat' davant de la crisi derivada de la Covid-19.

En una situació en la qual el preu es recuperarà com el principal factor de competitivitat a gran escala serà "vital" per a les empreses poder competir des dels "valors de proximitat, empatia amb el client, vinculació amb la comunitat i el compromís respecte al medi ambient".

Així ho ha defès la presidenta de Comerç Moble, Gloria Vaquer, durant la presentació de la campanya juntament amb el seu vicepresident, José Luis Benlliure, la gerent Ligia Rodrigo i la responsable màrqueting Maria José Machado, en una roda de premsa que ha comptat amb la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Rosa Ana Seguí.

Segons han exposat, la crisi derivada de la Covid-19 està tenint importants conseqüències en tots els àmbits i també en el consum de les llars de la Comunitat Valenciana. La despesa en consum s'ha ajustat ràpidament a la baixa, més intensament del que va ocórrer al principi de la "gran recessió".

Davant aquesta situació, la campanya 'Consumeix de veres, consumeix Comunitat' pretén "posar en valor tot el bo que té la Comunitat Valenciana" i crear un moviment per a "consumir productes que es fabriquen ací, per tots els valencians". És moment que estar "més units que mai per a tirar endavant", ha subratllat Glora Vaquer.

En aquest sentit, la presidenta de Comerç Moble ha assenyalat que "si els ciutadans s'han adonat que la prioritat en aquests moments és la seua llar, és fonamental ajudar-los al fet que milloren el seu entorn diari, donant-los un producte de qualitat, disseny i atenció personalitzada. I para açò el millor és consumir en la tenda de proximitat, la de la teua ciutat, el teu barri".

De fet, després de la irrupció del coronavirus s'ha detectat una major afluència de nous clients en el comerç de proximitat, per la qual cosa aquesta campanya "reforça la fidelització del client que ha conegut el nostre producte i servici, i l'opció del qual de compra es decanta ara per un establiment autòcton, local, de proximitat", ha dit.

El hashtag utilitzat en aquesta campanya serà: #consumedeverdad #ConsumeComunitat, ha explicat la responsable de Màrqueting, Maria José Machado. A través de vinils, cartelleria, xarxes socials i publicitat, la campanya, que tindrà una durada de huit setmanes, intentarà incentivar el consum local.

En tractar-se d'una campanya transversal, s'han creat gràfiques obertes que s'adapten a qualsevol sector. Cada setmana es promocionaran dos sectors i les entrades en xarxes socials setmanals seran sobre els sectors corresponents, s'etiquetaran a associacions i personatges rellevants per a cada sector.

A més d'interactuar i viralitzar les publicacions els consumidors poden participar en el sorteig d'un llum UV-C i Ozó marca Germiled per a l'esterilització d'estades d'uns 30m2; 20 samarretes Mobles de veres; i 100 xecs regal de 25 euros en compres superiors a 250 euros.

"Si el millor és d'ací, que la teua pròxima compra també ho siga. Moble, calçat, ceràmica, cítrics, disseny, il·luminació, tèxtil, vins, joguets i turisme #consumedeverdad#ConsumeComunitat", anima la campanya.