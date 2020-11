El presupuesto de Educación se incrementa un 5,3% y se sitúa en la cifra histórica de 1.980 millones

La consejera resaltó en comisión parlamentaria que se trata de un "magnífico" presupuesto, teniendo en cuenta la "complicada" situación actual, y destacó que de los 300 millones de euros que ha subido el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, 100 millones van para Educación, lo que significa 1 de cada 3 euros de dicho aumento.

Manuela Armas precisó que los fondos para las áreas de Educación, Universidades y Deportes alcanzan los 1.944,25 millones, lo que supone 98,37 millones más (+5,32%), y los de Cultura se sitúan en 36,26 millones de euros, 2,69 millones de euros más (+8,02%).

Añadió que los créditos dirigidos a la Dirección General de Personal suman 1.349 millones de euros, lo que representa un crecimiento respecto al presente ejercicio en 97,63 millones, fruto de las nuevas contrataciones de personal docente como consecuencia de la aplicación de las medidas de prevención y seguridad en los centros educativos de Canarias frente a la COVID-19. A este respecto, anunció que el presupuesto contempla la contratación de los profesores 'covid' hasta el próximo mes de junio.

En cuanto al gasto en personal no docente (personal de administración y servicios y auxiliares de servicios complementarios, entre otros), será de 128,23 millones (+6,13 millones); los presupuestos para reforzar las labores de limpieza y desinfección en las instalaciones educativas serán de 32,59 millones (+8,55 millones de euros). También se invertirán 1,9 millones más en el uso de las TIC en educación, en total 8,81 millones.

Manuela Armas incidió en que fomentar la escolarización temprana de 0 a 3 años es otra de las prioridades de la Consejería para el próximo ejercicio, fin que concentrará una inversión de 9,1 millones de euros. En este sentido, se realizará una redistribución de los fondos para reforzar la educación pública en el primer ciclo de Infantil. En total, este departamento contará con 140,92 millones de euros.

A este respecto, avanzó que al Consejo de Gobierno de la semana que viene se llevará un decreto, pactado con la Fecam, que permitirá ceder por un año esta competencia a los ayuntamientos con el propósito de culminar el Plan de Escuelas Infantiles.

El área de Deportes contará con 11.909.887 euros de presupuesto, con los que priorizará las inversiones para la práctica deportiva sobre el gasto en infraestructura deportiva, necesidades atendidas en 2020 con la ejecución de cuatro grandes obras por parte del ejecutivo canario. Y en lo que se refiere a Cultura, contará con un presupuesto de casi 30 millones de euros, lo que supone una subida del 8,85%, y se trabajará en dos grandes líneas: la promoción cultural y la defensa del patrimonio.

Y en cuanto al Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias (PIEC), Manuela Armas admitió que si bien otros años se han visto reflejados en los presupuestos los fondos correspondientes a este programa, aclaró que no se pueden incluir sin tenerlos cerrados con el Gobierno de España. Por ello, aseguró que va a seguir insistiendo para que lleguen estos fondos. "Tengan la completa seguridad", afirmó.

"TAPAR PARCHES"

La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, puso en valor el incremento del Capítulo de Personal y del propio presupuesto, pero temió que este aumento sólo sirva para cubrir el refuerzo educativo y de limpieza derivado de la pandemia y no para mejorar la calidad de la enseñanza en Canarias, que, recordó, está "a la cola del país".

Vidina Espino también lamentó la caída del Capítulo de Inversiones, que desciende un 23%, así como que no exista un plan de infraestructuras educativas; por ello, afirmó que este presupuesto no se puede calificar de "magnífico" porque va a "tapar parches" y "no va a mejorar la calidad educativa".

Por su parte, la diputada popular Lorena Hernández señaló que la subida del presupuesto es un "espejismo engañoso", sobre todo cuando estamos en mitad de una pandemia, y si bien está en el camino de alcanzar el 5% de inversión del PIB en Educación en 2022, aclaró que apenas supera el 4% si se compara con los datos de 2019.

Hernández añadió, además, que mientras estos presupuestos "priman" la contratación de personal, "lastran" las infraestructuras educativas, de ahí que haya pedido a la consejera que exija al Gobierno de Pedro Sánchez los 42 millones del Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias (PIEC) de este año y los 42 millones del próximo.

Por el Grupo Nacionalista, Juan Manuel García Ramos se refirió al capítulo de universidades y aseguró que con la bajada llevada a cabo por la Consejería, las universidades públicas canarias hoy gestionan 30 millones menos que en 2016, lo que calificó de "escandaloso". Y con respecto a Cultura, apuntó que el programa no es más que un "borrador".

Su compañera de grupo Beatriz Calzada agregó que son unos presupuestos "decepcionantes" y "alejados de la realidad", y criticó que no se haga ninguna mención a los compromisos firmados en el Parlamento, vinculados con el Plan Reactiva Canarias. "Estos presupuestos no son magníficos; más bien han respirado aliviados en el tiempo de descuento", apostilló.

UNA "MERMA TERRIBLE".

Jesús Ramos Chinea, de Agrupación Socialista Gomera, coincidió en la bajada que sufre el PIEC, de más de 20 millones, lo que significa una "merma terrible" para la educación canaria. Por ello, instó a los demás grupos a negociar las enmiendas necesarias en las Cortes para que Canarias reciba estos fondos.

El diputado Manuel Marrero (Sí Podemos Canarias) se congratuló del aumento de los presupuestos de la Consejería de Educación y celebró que, a pesar de la crisis económica y social derivada de la covid-19, no sólo no se produzcan recortes, sino que el gasto consolidado crece, lo que sitúa a la Comunidad Autónoma en la senda de alcanzar el 5% de inversión en Educación.

Por Nueva Canarias, Carmen Hernández resaltó que son unos presupuestos "absolutamente comprometidos" con la Educación y "por primera vez" caminan de manera "firme" hacia el objetivo inversor del 5%. Destacó, además, que son unas cuentas donde se practica la política de inversión en materia educativa y cultural, y también puso en valor que, si bien "no es un presupuesto magnífico, sí va a buen ritmo tras décadas de deterioro".

Por último, la diputada socialista María del Pino González incidió en que son unos presupuestos "equilibrados" y que incluyen incrementos que hacen "patente" el compromiso del Gobierno por la educación, la cultura y el deporte. Hizo hincapié, también, en que suponen la mayor inversión educativa de la historia de Canarias a pesar de la crisis actual y son una oportunidad para mejorar la Educación en las islas.