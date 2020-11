Consum llança la gestió del torn per mitjà del mòbil per a agilitzar la compra dels clients en mostradors de frescs

Aquesta novetat està implementada en 182 botigues de la cooperativa on s'han instal·lat dispositius per a la gestió del torn i està previst estendre-la a més supermercats "en els pròxims mesos". Amb aquest nou servici, Consum aposta per millorar l'experiència del client, avançar en la digitalització i innovació i en l'ús de la tecnologia al servici dels consumidors.

A més, Consum destaca que la gestió del torn a través del mòbil "també millora la seguretat per als clients en aquests moments de pandèmia, ja que permet la mobilitat dins de la botiga, oferint la informació sobre els torns de les seccions, la qual cosa possibilita mantindre millor la distància de seguretat en els mostradors".

Un altre dels avantatges per als clients és que poden aprofitar millor el seu temps en la botiga, fonamental en temps de Covid, "en poder seguir comprant sabent que l'aplicació els avisarà sense necessitat de tornar al mostrador, disposant de la informació de les tres seccions de cort (carnisseria, xarcuteria i pescateria) en una sola aplicació".

Per a poder gaudir d'aquesta nova funcionalitat, s'ha de tindre descarregada i actualitzada l'app en el mòbil. Una vegada s'accedeix a la botiga, es connectarà automàticament a la wifi-clients del supermercat. En entrar en l'app, el client haurà d'activar les notificacions. Li apareixerà una icona que posa 'Demana Torn' des d'on pot agafar torn en els mostradors de carnisseria, xarcuteria i pescateria.

Cada vegada que s'agafe torn, podrà rebre fins a un màxim de tres notificacions: quan hi ha cinc o més persones davant, quan hi ha una persona davant i quan ja correspon demanar en l'aparador corresponent.