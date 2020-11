Facua pide al Ayuntamiento que no autorice la carrera Spartan Córdoba 2021

La organización de consumidores Facua Córdoba se ha dirigido al Ayuntamiento de la capital cordobesa para pedirle que no autorice la carrera Spartan Córdoba 2021, pues entiende que la organización "incluye cláusulas abusivas de no devolución del dinero a los inscritos en caso de no poder celebrase el evento deportivo, por cualquier circunstancia".