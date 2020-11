Un informe acusa de "fraude" y "falta de transparencia" en los precios de las escuelas concertadas

El 90% de los colegios concertados cobran una cuota al mes a las familias y en el 89% de estas escuelas no existe voluntariedad. Además, no pagar implica en muchos casos exclusión para el alumno en alguna actividad. Son los resultados de un informe que concluye que se dan casos de "fraude" y "falta de transparencia" en centros que reciben fondos públicos.

Se trata del estudio de Precios de Colegios Concertados, que analiza 336 de estos centros y ha sido presentado este miércoles por la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (Ceapa), la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y la consultora Garlic.

Entre los 336 centros analizados (las estadísticas del Ministerio de Educación señalan que en España hay alrededor de 9.600 colegios privados y concertados, aunque no especifica cuántos de cada modelo), solo el 45% aporta algún tipo de documento que indique los precios de las cuotas complementarias, lo que significa "falta de transparencia", ha criticado la directora de proyectos de Garlic, Amparo Núñez.

Muchos centros no han actualizado los documentos y entregan tarifas del 2019-2020, y únicamente un 22% de los colegios de la muestra especifica las actividades, conceptos y horarios por los que cobra la cuota complementaria. Respecto al carácter no lucrativo de esta aportación, el 66% de los colegios no lo menciona, aunque sea un requisito de la ley vigente.

Cuotas "inadmisibles" y motivo de "discriminación"

Por su parte, la portavoz de Ceapa, María Carmen Morillas, ha calificado estas cuotas de "inadmisibles" y motivo de "discriminación" para el alumnado que no las paga.

La directora general de Cicae, Elena Cid, ha señalado que esta cuotas "desvirtúan" lo que significa el modelo de un colegio concertado y ha instado al uso adecuado de los fondos públicos. Ambas han coincidido en pedir "control" desde las administraciones públicas.

Un 38% de los colegios denomina la cuota como "aportación, donación o colaboración" y algunas se realizan a entidades mercantiles, no a fundaciones, han asegurado. Y solo 29 centros "indican de manera clara que se trata de una cuota voluntaria".

La cuota promedio más alta, en Cataluña

Por otra parte, la cuota promedio más alta se cobra en Cataluña (255 euros), seguida de Madrid y el País Vasco. En el resto de comunidades está por debajo de los 60 euros, aunque en todas ellas hay máximos por encima de los 100 mensuales.

En Cataluña, País Vasco y Navarra se cobra cuota base en el 100% de los colegios concertados estudiados y casi la totalidad han aplicado alguna subida, con un incremento de precios promedio de 1,9 euros al mes. Destacan la subida de 90 euros respecto al curso pasado del colegio St. Pauls de Cataluña.

Sobre el concepto de voluntariedad y la posibilidad de no pagar la cuota, el estudio detecta "casos claros de discriminación donde el impago de la cuota implica exclusión del alumno".

Estos centros manifiestan que, si no se paga la cuota, el alumno no puede asistir a las actividades. A nivel nacional supone un 10%, pero es una práctica muy habitual en el 28% de los colegios de la muestra de Madrid, frente al resto de comunidades en la que es casi inexistente, han asegurado.