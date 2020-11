El Govern del Rialto valora el "realismo" y la "voluntad" de Cs en favor de un acuerdo sobre el presupuesto

El portavoz de Cs en el consistorio, Fernando Giner, ha condicionado la abstención de su formación a estas cuentas a la firma de un documento que recoja que los remanentes irán a "cumplir con las familias, los autónomos y las pymes" y así con "los sectores productivos especialmente castigados por la pandemia como hostelería, comercio gimnasios y cultura". Ha precisado que el sí llegaría "si además, se eliminan las subvenciones nominativas al pancatalanismo".

El alcalde, Joan Ribó; los vicealcaldes Sandra Gómez y Sergi Campillo; el edil de Hacienda, Borja Sanjuán, y Giner se han reunido esta jornada, antes de darse a conocer en rueda de prensa el presupuesto, para abordar la posibilidad de un acuerdo.

Tras este encuentro, en la rueda de prensa Ribó ha valorado "la actitud importante de Cs" para ello y que no haga "demandas imposibles", además de destacar su "realismo". "Hemos hablado bastante de lo que haremos a lo largo del año y hemos insistido en que es un presupuesto inicial, el de estos momentos, y dejado muy claro que hemos marcado un camino", ha dicho.

Así, ha apuntado que si para estas cuentas "aparecen recursos por remanentes, por otras instituciones o cualquier otro tema, nuestra dirección es trabajar para que vayan" a paliar "todas las consecuencias sanitarias, sociales y económicas derivadas de la pandemia".

Sanjuán ha considerado que "en estos momentos, demostrar valentía política no supone discrepar más" y ha insistido en que el Rialto valora que "haya voluntad sincera de intentar el acuerdo" y "una hoja de ruta para siguientes decisiones en materia presupuestaria".

El edil ha afirmado que la postura de Cs marca una "diferencia fundamental entre los grupos de la oposición", también están PP y Vox. "Contrasta con otras actitudes", ha dicho y ha aseverado que con la formación que encabeza Giner "hay una acuerdo prácticamente total en prioridades".

Sanjuán ha agregado que el 2,5% para sectores -más de 20 millones- para pymes y autónomos que pide Cs está "ampliamente superado" y que "también aparece un incremento en ayudas para educación de 0 a 3 años", relacionadas con el cheque escolar que defiende Fernando Giner. "Hay muchos visos de aproximación. El 100% de las cosas es imposible compartirlas. No aspiro a identidades pero sí voluntad del gobierno y de Cs de mandar un mensaje de acuerdo", ha expuesto.

La vicealcaldesa y portavoz del PSPV ha opinado también que se han alcanzado "acuerdos importantes" como "priorizar la reactivación económica, fortalecer los servicios sociales y estudiar medidas fiscales" en favor de "autónomos, pymes y comercio". Ha agradecido "la predisposición de Giner para el acuerdo en estos tiempos tan difíciles" y ha apuntado, en un comunicado, que Cs se está "acercando a la centralidad y alejándose de posiciones más radicales de Vox y PP".

Gómez ha resaltado que se destinará "en torno al 4% del presupuesto a desarrollo económico, ayudas directas y medidas de mantenimiento del empleo" y ha dicho que los presupuestos de 2021 "no van a dejar a ninguna persona atrás".

"Aumentaremos las partidas de servicios sociales en general y a personas mayores en particular", ha indicado, así como que PSPV aboga por abrir la puerta "a estudiar medidas fiscales y una modificación del calendario tributario en función de la evolución de la pandemia". Ha llamado a "alcanzar acuerdos", centrarse "en lo que une" y "evitar la discrepancia estéril".

"TRABAJANDO PARA NO OPONERNOS"

Fernando Giner ha añadido, en un comunicado, que se ha conseguido que "los impuestos no se paguen hasta junio" aunque "las cantidades están lejos" de lo que pide. "Por lo tanto, no podemos apoyar los presupuestos. Estamos trabajando para no oponernos. No alcanzan las cantidades que entendemos necesarias para los valencianos" ni "la bonificación del IBI", ha planteado.

El portavoz de Cs ha dicho que esto y la eliminar "subvenciones nominativas a entidades pancatalanistas" son los "desencuentros más importantes con el equipo de gobierno". "Existe una vía para que nos abstengamos, que es firmar un documento sobre los remanentes" para que "a partir de marzo se cumplan nuestras exigencias", ha insistido, además de ligar el sí a la desaparición de las citadas subvenciones.

Sobre esta petición, Ribó ha dicho que subvenciones nominativas "hay para mil temas diferentes", por lo que ha dicho que "tendríamos que entrar a detallar esto". "Pensamos que se tiene que tener una visión muy amplia de las subvenciones nominativas y no vetar por el color ideológico. Hay cosas importantes para la ciudad que es importante que tengan ayuda por parte del Ayuntamiento. Se ha mencionado pero no concretado", ha manifestado el alcalde.

Giner ha reiterado que "un mínimo de 15 millones" debería ir "a ayudas directas para sectores productivos especialmente castigados por la crisis" y ha repetido las cuentas de 2021 deberían reflejar una "apuesta clara" por la universalización del cheque escolar 0-3 años y por la compensación del IBI. "Sobre el IBI, aunque se han pasado los plazos para su bonificación, sí se podría compensar", ha destacado.

"CIERRE DE PERSIANAS"

Preguntado por si hay contactos con el PP sobre los presupuestos, el alcalde ha comentado que las peticiones de esta formación suponen un "déficit" en el presupuesto de 110 millones y ha advertido de que "eso la legislación no lo permite". Ha opinado que los planteamientos 'populares' "son una carta a los Reyes Magos o un milagro económico". Sanjuán ha criticado que como alcaldesa de Torrent Catalá subiera impuestos y que ahora pida bajarlos.

La portavoz del PP ha censurado, en un comunicado, que el presupuesto de 2021 es el "de cierre de persianas del comercio y hostelería y ocio" y el que "no prioriza apoyo a autónomos y pymes". Ha apuntado que "las ayudas son insuficientes" y que "mantiene el sablazo fiscal de Ribó con las subidas de 2016 y 2020". "No recoge ninguna propuesta del PP, especialmente dos necesarias para la recuperación económica y frenar el paro: la rebaja de impuestos y el aumento de ayudas al sector económico para llegar a todos los afectados por la crisis", ha dicho.